الالعاب الشاطئية العالمية ( بالي 2023) - عادل زهرة يمثل اللجنة الوطنية الاولمبية في اجتماعات ممثلي الوفود المشاركة

تحول عادل زهرة عضو المكتب التنفيذي للجنة الوطنية الاولمبية التونسية (كنوت) ممثلا عن اللجنة الاولمبية الوطنية الى بالي ( اندونيسيا) ليشارك في اجتماعات رؤساء بعثات اللجان الوطنية الاولمبية التي ستشارك في دورة الالعاب العالمية الشاطئية التي ستحتضنها بالي من 5 الى 12 اوت المقبل.
وستاتي الألعاب العالمية الشاطئية الثانية المقررة ببالي بعد ستة اسابيع تقريبا من اختتام دورة الألعاب الإفريقية الشاطئية الثانية ( الحمامات 2023 ) ما يجعل الموعد القاري الذي ستستضيفه مدينة الحمامات من 23 الى 30 جوان المقبل خير اطار لاعداد النخبة الوطنية في عدد من الاختصاصات للمشاركة في الالعاب العالمية .
ويذكر انه تم تكليف عادل زهرة عضو المكتب التنفيذي للجنة الوطنية الاولمبية التونسية برئاسة البعثة التونسية في الالعاب العالمية المقررة ببالي
وستاتي الألعاب العالمية الشاطئية الثانية المقررة ببالي بعد ستة اسابيع تقريبا من اختتام دورة الألعاب الإفريقية الشاطئية الثانية ( الحمامات 2023 ) ما يجعل الموعد القاري الذي ستستضيفه مدينة الحمامات من 23 الى 30 جوان المقبل خير اطار لاعداد النخبة الوطنية في عدد من الاختصاصات للمشاركة في الالعاب العالمية .
ويذكر انه تم تكليف عادل زهرة عضو المكتب التنفيذي للجنة الوطنية الاولمبية التونسية برئاسة البعثة التونسية في الالعاب العالمية المقررة ببالي
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