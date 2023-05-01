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الالعاب الشاطئية العالمية ( بالي 2023) - عادل زهرة يمثل اللجنة الوطنية الاولمبية في اجتماعات ممثلي الوفود المشاركة

Publié le Lundi 01 Mai 2023 - 19:06 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تحول عادل زهرة عضو المكتب التنفيذي للجنة الوطنية الاولمبية التونسية (كنوت) ممثلا عن اللجنة الاولمبية الوطنية الى بالي ( اندونيسيا) ليشارك في اجتماعات رؤساء بعثات اللجان الوطنية الاولمبية التي ستشارك في دورة الالعاب العالمية الشاطئية التي ستحتضنها بالي من 5 الى 12 اوت المقبل.

وستاتي الألعاب العالمية الشاطئية الثانية المقررة ببالي بعد ستة اسابيع تقريبا من اختتام دورة الألعاب الإفريقية الشاطئية الثانية ( الحمامات 2023 ) ما يجعل الموعد القاري الذي ستستضيفه مدينة الحمامات من 23 الى 30 جوان المقبل خير اطار لاعداد النخبة الوطنية في عدد من الاختصاصات للمشاركة في الالعاب العالمية .

ويذكر انه تم تكليف عادل زهرة عضو المكتب التنفيذي للجنة الوطنية الاولمبية التونسية برئاسة البعثة التونسية في الالعاب العالمية المقررة ببالي

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