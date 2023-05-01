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كاس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة: المنتخب المغربي يتغلب على نظيره الجنوب إفريقي 2-0

Publié le Lundi 01 Mai 2023 - 09:36 قراءة: 0 د, 20 ث
      
تغلب المنتخب المغربي على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين للاشيء في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد على أرضية ملعب محمد حملاوي بقسنطينة لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ضمن دور المجموعات لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم لأقل من 17 سنة.
وسجل هدفي المنتخب المغربي عبد الحميد أيت بودلال (73 ض ج) وآدم حنين (83).
وعن المجموعة ذاتها فاز المنتخب النيجيري على نظيره الزامبي بهدف للاشيء.

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