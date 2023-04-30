سليانة: تخصيص 300 ألف دينار لبرنامج التمكين الاقتصادي لسنة 2023 (مندوبية الأسرة)

بلغت قيمة الإعتمادات الجملية لبرنامج التمكين الإقتصادي لسنة 2023 بولاية سليانة 300 ألف دينار تنقسم إلى 200 ألف دينار للجزء الأوّل من البرنامج والخاص بالأسر ذات الوضعيات الخاصة، و100 ألف للجزء الثاني والخاص بالتمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي، حسب المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسليانة، عائدة بن نصر.



وبيّنت بن نصر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تم اختيار معتمديتي مكثر وسيدي بورويس كمنطقتي تدخل بالنسبة للجزء الأوّل من البرنامج والمتعلّق بتمكين الأسر ذات الوضعيات الخاصة وذلك في إطار لجنة جهوية أشرف عليها والي الجهة، وليد العبّاسي، شمل 16 عائلة بمعتمدية مكثر و17 عائلة بمعتمدية سيدي بورويس توزعت مشاريعها بين صناعة الخبز التقليدي وتربية الماشية.

واختارت اللجنة معتمدية الروحية ذات مؤشر الفقر الأعلى بالجهة لتنفيذ برنامج التمكين الإقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي، حيث ستنتفع 24 أمّا بمناطق الدراقة وبوعجيلة والحبابسة بالروحية بالبرنامج لتمكينهن من مشاريع تربية ماشية حسب رغبتهن وذلك بعد إجراء محادثات مباشرة معهن، حسب نفس المصدر.



