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إلقاء القبض على "عنصر تكفيري" بسوسة مفتش عنه من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي"

Publié le Dimanche 30 Avril 2023 - 08:49 قراءة: 0 د, 23 ث
      
ألقت دورية مشتركة بين فرقة الأبحاث والتفتيش ومصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني بسوسة، ليلة الجمعة/السبت بحمام سوسة، القبض على "عنصر تكفيري" مفتش عنه من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وجرى الاحتفاظ به، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الحرس الوطني اليوم الأحد.

وأوضح المصدر ذاته، في بلاغ، أن "العنصر التكفيري" (أصيل ولاية القيروان) مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليه بالسجن لمدة سنة و6 أشهر.



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