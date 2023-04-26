المنستير: 20 تلميذا يشاركون في التصفيات الجهوية لمسابقة تحدي القراءة العربي

احتضن الفرع الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات بالمنستير، اليوم الأربعاء، التصفيات الجهوية لمسابقة تحدي القراءة العربي للمرحلة الإعدادية والثانوية بمشاركة 20 تلميذا وتلميذة من المدارس الإعدادية والمعاهد بولاية المنستير، وذلك ببادرة من المندوبية الجهوية للتربية وبالتعاون مع ودادية أعوان وموظفي وإطارات وزارة التربية، وفق رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير فريد الإمام.



وأوضح الإمام، في تصريح لوكالة تونس للأنباء، أن الاختيار وقع على 8 تلاميذ 4 منهم من المرحلة الإعدادية و4 آخرين من المرحلة الثانوية للمشاركة في التصفيات الإقليمية.

من جانبه، أشار عضو لجنة التحكيم الجهوية لمسابقة تحدي القراءة العربي، معز العمامي، أن الدورة السابعة الحالية من مسابقة تحدي القراءة العربي عرفت عدّة مستجدات من بينها ضرورة تنزيل المشاركين فيها لجوازات السفر (دفاتر تحمل تلاخيص ومعطيات حول القصة) بالنسبة للقصص الخمسين، وذلك من أجل مزيد تكريس الشفافية.

من جهته، أكّد المندوب الجهوي للتربية بالمنستير، الحبيب الحدادي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ وزارة التربية انخرطت في مسابقة تحدّي القراءة العربي باعتبارها محطة هامّة من شأنّها ترسيخ علاقة التلميذ بالكتاب وتحسين مستواه في اللّغة العربية من حيث الإنتاج الكتابي والاستعداد للمواد الأدبية التي تعدّ ركيزة أساسية في مجال التربية، مثمّنا جهود مختلف الإطارات التربوية بالجهة في تأطير تلاميذ الإبتدائي والإعدادي والثانوي في هذه المسابقة.





