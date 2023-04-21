نجم المتلوي: فريد بن بلقاسم مدربا جديدا للفريق

اعلنت الهيئة المديرة لفريق نجم المتلوي اليوم الجمعة عن تعيين المدرب فريد بن بلقاسم للاشراف على الدكة الفنية لاكابر فريق كرة القدم وذلك بداية من يوم الاحد 23 افريل الجاري خلفا للمدرب وليد الشتاوي وفق ما اعلنه النادي عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي.



يذكر ان نجم المتلوي يخوض منافسات تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و يحتل المركز الثالث ب9 نقاط بعد 4 مباريات.



وسيتحول نجم المتلوي الى مركب الهادي النيفر بباردو بمناسبة الجولة الخامسة لمرحلة تفادي النزول لملاقاة الملعب التونسي صاحب صدارة المجموعة يوم الاربعاء 26 افريل الجاري في اول اختبار للجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة فريد بن بلقاسم.



