الدورة 37 لمعرض تونس الدولي للكتاب: برمجة 300 نشاط موجه للأطفال واليافعين

برمجت لجنة تنظيم الدورة 37 لمعرض تونس الدولي للكتاب ما لا يقلّ عن 300 نشاط موجه للأطفال واليافعين، أي بمعدّل 30 نشاطا يوميا وذلك على امتداد أيام المعرض الذي يقام من 28 أفريل إلى 7 ماي 2023.

وتحلّ دولة لاتفيا ضيف شرف برنامج الأطفال واليافعين في الدورة 37 لمعرض تونس الدولي للكتاب، لتقديم لوحات فلكلورية راقصة إلى جانب أنشطة ثقافية أخرى متنوعة. وإلى جانب لاتفيا، ستؤثث برمجة الأطفال أساتذة مختصون وفرق من 17 دولة أخرى عربية وأجنبية على غرار أندونيسيا وكوريا الجنوبية وسوريا ولبنان وقطر والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان وتركيا والعراق (ضيف شرف الدورة).



وأبرزت وفاء ثابت المزغني، عضو لجنة تنظيم المعرض، المسؤولة عن برنامج الأطفال واليافعين، حرص المنظمين، عند إعداد البرمجة، على مراعاة جميع الأعمار من الأطفال واليافعين، إذ تم تخصيص برنامج أيضا لفائدة الفئة العمرية المبكرة ما بين 3 و5 سنوات.

وأضافت أن الأنشطة المبرمجة متنوعة وتراوح بين المنتوج الثقافي المحلي والدولي، إذ تتسم البرمجة بتقديم عروض مسرحية وسينمائية وأخرى في مجال الرسم وفن الحكي والموسيقى والأدب.



وتستضيف هذه الدورة عدة كُتّاب ورسامين مختصين في مجال الطفل، على غرار الفنانة التشكيلية السورية المختصة في رسوم كتب الأطفال لجينة الأصيل والشاعرة البحرينية هنادي عيسى الجودر والكاتبة السعودية وفاء إبراهيم السبيل والكاتبة الكويتية أمل الرندي والكاتب الهولندي من أصول سورية "جيكار خورشيد" والحكواتية ميشان خلفان من سلطنة عمان.

وتتميّز برمجة الأطفال أيضا بتنظيم حصص في الإملاء باللغة العربية وأخرى في الفكر والفلسفة وبرمجة أنشطة لفائدة ذوي الاحتياجات الخصوصية. إلى جانب فقرات قارة تعود عليها زوار معرض الكتاب من المهتمين ببرمجة الأطفال منها قراءات مع مشاهير وغيرها من الفعاليات التي يستضيفها جناح المطالعة العمومية وتتميز بمشاركات من الجهات منها ولايات مدنين والمهدية وأريانة وباجة وبنزرت والقيروان وسليانة والمنستير وزغوان وقبلي وتونس والقصرين .



