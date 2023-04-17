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صفاقس: تفريغ حمولة باخرة محملة بـ7 آلاف و700 طن من مادة السكر المورد

Publié le Lundi 17 Avril 2023 - 18:36 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أفاد المدير الجهوي للتجارة بصفاقس، محمد جابر حريز، اليوم الاثنين، بأنه تم الشروع منذ يومين بالميناء التجاري بصفاقس، في تفريغ باخرة محملة بـ7 آلاف و700 طن من مادة السكر المورد.
وأضاف حريز، في تصريح لـ/وات/ "انه سيتم تخزين 4 آلاف و400 من مادة السكر المورد بمخازن الديوان التونسي للتجارة بصفاقس، مما يساعد على تغطية الفترة الاستهلاكية القادمة التي لا تقل عن شهرين على الاقل"، مشيرا الى انه قد تم الشروع في ضخ كمية منها بمسالك التوزيع، مما يغطي حاجيات الاستهلاك الاسري والحرفي".
وذكر ان حاجيات صفاقس من مادة السكر تقدر ما بين 100 و120 طن في اليوم.

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