الرابطة المحترفة الثانية: برنامج مباريات الجولة السابعة عشرة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة 17 لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة يومي الأربعاء والخميس 26 و 27 أفريل الجاري انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال:



الأربعاء 26 أفريل

المجموعة الثانية

في ملعب الطيب بن عمار

الشبيبة الرياضية بالعمران - الهلال الرياضي بمساكن

في ملعب بن عروس المعشب

نادي سبورتينغ بن عروس - الجمعية الرياضية بجربة

في ملعب حمام الأنف المعشب

النادي الرياضي بحمام الأنف - نادي سبورتينغ المكنين

في ملعب 2 مارس بصفاقس

الملعب الرياضي الصفاقسي - مكارم المهدية

الملعب يحدد لاحقا (دون جمهور)

القوافل الرياضية بقفصة - القلعة الرياضية

في المركب الرياضي بجرجيس

الترجي الرياضي الجرجيسي - الملعب القابسي



الخميس 27 أفريل

المجموعة الاولى

في ملعب وادي الليل الاصطناعي

المستقبل الرياضي بوادي الليل - جندوبة الرياضية

في ملعب المحمدية الاصطناعي

المستقبل الرياضي بالمحمدية - المستقبل الرياضي بالمرسى

في الملعب البلدي ببنبلة

النادي الرياضي البنبلي - النادي الرياضي القربي

في ملعب حمدة العواني القيروان

الشبيبة الرياضية القيروانية - النجم الرياضي الرادسي

في ملعب قابس المعشب

المستقبل الرياضي بقابس - الأمل الرياضي بالرقبة

في ملعب مصطفى الدوري

الأمل الرياضي بجربة - نادي أولمبيك مدنين



