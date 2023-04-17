الرابطة المحترفة الثانية: برنامج مباريات الجولة السابعة عشرة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة 17 لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة يومي الأربعاء والخميس 26 و 27 أفريل الجاري انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال:
الأربعاء 26 أفريل
المجموعة الثانية
في ملعب الطيب بن عمار
الشبيبة الرياضية بالعمران - الهلال الرياضي بمساكن
في ملعب بن عروس المعشب
نادي سبورتينغ بن عروس - الجمعية الرياضية بجربة
في ملعب حمام الأنف المعشب
النادي الرياضي بحمام الأنف - نادي سبورتينغ المكنين
في ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الرياضي الصفاقسي - مكارم المهدية
الملعب يحدد لاحقا (دون جمهور)
القوافل الرياضية بقفصة - القلعة الرياضية
في المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الرياضي الجرجيسي - الملعب القابسي
الخميس 27 أفريل
المجموعة الاولى
في ملعب وادي الليل الاصطناعي
المستقبل الرياضي بوادي الليل - جندوبة الرياضية
في ملعب المحمدية الاصطناعي
المستقبل الرياضي بالمحمدية - المستقبل الرياضي بالمرسى
في الملعب البلدي ببنبلة
النادي الرياضي البنبلي - النادي الرياضي القربي
في ملعب حمدة العواني القيروان
الشبيبة الرياضية القيروانية - النجم الرياضي الرادسي
في ملعب قابس المعشب
المستقبل الرياضي بقابس - الأمل الرياضي بالرقبة
في ملعب مصطفى الدوري
الأمل الرياضي بجربة - نادي أولمبيك مدنين
الأربعاء 26 أفريل
المجموعة الثانية
في ملعب الطيب بن عمار
الشبيبة الرياضية بالعمران - الهلال الرياضي بمساكن
في ملعب بن عروس المعشب
نادي سبورتينغ بن عروس - الجمعية الرياضية بجربة
في ملعب حمام الأنف المعشب
النادي الرياضي بحمام الأنف - نادي سبورتينغ المكنين
في ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الرياضي الصفاقسي - مكارم المهدية
الملعب يحدد لاحقا (دون جمهور)
القوافل الرياضية بقفصة - القلعة الرياضية
في المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الرياضي الجرجيسي - الملعب القابسي
الخميس 27 أفريل
المجموعة الاولى
في ملعب وادي الليل الاصطناعي
المستقبل الرياضي بوادي الليل - جندوبة الرياضية
في ملعب المحمدية الاصطناعي
المستقبل الرياضي بالمحمدية - المستقبل الرياضي بالمرسى
في الملعب البلدي ببنبلة
النادي الرياضي البنبلي - النادي الرياضي القربي
في ملعب حمدة العواني القيروان
الشبيبة الرياضية القيروانية - النجم الرياضي الرادسي
في ملعب قابس المعشب
المستقبل الرياضي بقابس - الأمل الرياضي بالرقبة
في ملعب مصطفى الدوري
الأمل الرياضي بجربة - نادي أولمبيك مدنين
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