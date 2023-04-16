وزيرة الشؤون الثقافية تتسلم شهادة إدراج عنصر "الهريسة" على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو

تسلّمت وزيرة الشؤون الثقافية إدراج عنصر "الهريسة: المعارف والمهارات والممارسات المطبخيّة والاجتماعيّة" ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية لليونسكو، في حفل رسمي انتظم الليلة الماضية (15 أفريل) بمركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد" بباردو.



وسجّل هذا الحفل حضور وزير التربية محمد علي البوغديري ومدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالدول المغاربية "إيريك فالت"، وسفراء كل من الاتحاد الأوروبي "ماركوس كورنارو" وإيطاليا "فابريزيو ساجيو" وألمانيا "بيتر بروغل" وهولندا "جوزفين باربرا فرانتازن"، وممثل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج خالد السهيلي وممثل مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو مراد المحمودي.



وتم خلال هذا اللقاء تسليط الضوء على "الهريسة" بوصفها ذاكرة حيّة وعنصرا تراثيا يجسّد جملة من المعارف والمهارات التقليدية والعادات المطبخية والغذائية ، فضلا عمّا تبرزه من تنوّع وإبداع يتجلّيان في ثراء الأساليب التقنية لإعدادها واستخداماتها حسب التقاليد المحلية والجهوية، وما تشهده من تجديد مستمرّ يرسّخ دورها في المجتمع.



وفي كلمة ألقتها بالمناسبة، أكدت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي على دور التراث الثقافي غير المادي في كسب رهانات التعريف بالحضارات وترسيخ القيم والممارسات التي تعكس قدرة الإنسان على الابتكار والإبداع، مشيرة إلى جهود الوزارة بمختلف مصالحها المختصة في فعل تثمين العناصر التراثية الهامة، والمساهمة في التعريف بمختلف هذه العناصر والمهارات خارج حدودها الجغرافية المحلية، والسعي الجاد للمصادقة على اتفاقية اليونسكو لصون التراث غير المادي المعتمدة في أكتوبر 2003، والتي صادقت عليها بلادنا في جويلية 2006.



وثمّنت الوزيرة جهود اليونسكو المتواصلة، والدّاعمة لكفاءاتها وخبراتها عبر تنظيم ورشات التكوين المختصّة، فضلا عن إسهامات المجتمع المدني وكل المعنيين في مجال التراث.



من جهته، أعرب مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالدول المغاربية "إيريك فالت" عن تقديره العميق للجهود التونسية في تثمين التراث غير المادي ومشاركة الجهود الدولية في التعريف به والمحافظة عليه ، كونه يمثل الهوية ويبرز الثراء الحضاري للشعوب، معتبرا التسليم الرسمي لشهادة تسجيل "الهريسة" بالقائمة التمثيلية لليونسكو تتويجا لهذه الجهود الكبرى، ودفعا لمواصلة العمل وتسجيل عناصر أخرى هامة ايضا في مجال التراث غير المادي لتونس.



وتمّ خلال هذا الحفل عرض تجربة 20 عامًا من تنفيذ اتفاقية اليونسكو لعام 2003 بشأن صون التراث الثقافي، إلى جانب التعريف بتجربة تونس في مجال صون التراث الثقافي غير المادي، قبل أن يختتم اللقاء بتقديم شهادة تسجيل عنصر "الهريسة" في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي من قبل ممثلي منظمة اليونسكو.



وجدير بالتذكير أن تونس سجّلت ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية عناصر "المعارف والمهارات المرتبطة بفخار نساء سجنان" سنة 2018، وهو ملف وطني، و"النخلة: المعارف والمهارات والتقاليد والممارسات" سنة 2019 وهو ملف عربي مشترك، إلى جانب "صيد الشرفية بجزر قرقنة" سنة 2020 وهو ملف وطني. وفي العام نفسه (2020)، سجّلت تونس ملفا مغاربيا مشتركا مع دول الجزائر والمغرب وموريتانيا عنصر "الكسكسي: المعارف والمهارات والممارسات المرتبطة بإنتاجه واستهلاكه". وفي سنة 2021 تمّ تسجيل ملف "فنون الخطّ العربيّ، المهارات والمعارف والمُمارسات" وهو ملف عربي مشترك.



