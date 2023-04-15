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توزر: حجز 584 لترا من العصائر والمشروبات الغازية المحتوية على ملوّنات محجرة صحيا

Publié le Samedi 15 Avril 2023 - 18:29 قراءة: 0 د, 45 ث
      
حجزت فرق المراقبة الصحية الراجعة بالنظر للإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية توزر، منذ مطلع شهر رمضان والى غاية أمس الجمعة، 584 لترا من المشروبات الغازية والعصائر من أجل احتوائها على ملوّنات محجرة صحيا، وفق ما أفادت به شيراز الحامي رئيسة مصلحة بالإدارة المذكورة.

وبينت الحامي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنّ ذات الفرق حجزت 706 كلغ من المواد الغذائية المتنوعة لمخالفتها لشروط الصحة والسلامة الغذائية والمتمثلة في فواكه وغلال وأجبان ولحوم حمراء ودواجن ومشتقاتها وأسماك وعدة مواد أخرى.

وأكدت أنّه تم اتلاف كمية من المحجوز ويجري استكمال الإجراءات القانونية لإتلاف باقي المواد المحجوزة، منبهة الى ضرورة التثبت من الاقتناء من المواد الغذائية المحتوية على مواد ملونة ممنوعة وكذلك الامتناع من اقتناء المواد المعرضة لأشعة الشمس.

وبينت بخصوص العمل الرقابي لمصالح الإدارة بأنه تم خلال الفترة المذكورة تخصيص 30 فريق مراقبة نفذ 256 زيارة ميدانية للمحلات التجارية بالجملة وبالتفصيل وحررت 28 محضر مخالفة و25 محضر حجز فعلي.

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