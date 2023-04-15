البطولة العربية للشباب لكرة ليد - المنتخب التونسي يضرب موعدا في النهائي مع نظيره السعودي

تاهل المنتخب التونسي للاواسط لكرة اليد الى الدور النهائي للبطولة العربية الخامسة للشباب التي تقام بقاعة رشاد خوجة بالمهدية الى غاية 16 افريل الجاري بعد تغلبه على نظيره الليبي 25-16 في الدور نصف النهائي سهرة الجمعة.

وسيلاقي المنتخب التونسي في النهائي المقرر غدا الاحد نظيره السعودي الذي كان ازاح من جانبه في الدور نصف النهائي الاول المنتخب الجزائري بالفوز عليه 30-28.

الاحد 16 افريل 2023

س 21/ المباراة الترتيبية من اجل المركز الثالث

س 23/ الدور النهائي







