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البطولة العربية للشباب لكرة ليد - المنتخب التونسي يضرب موعدا في النهائي مع نظيره السعودي

Publié le Samedi 15 Avril 2023 - 14:44 قراءة: 0 د, 23 ث
      
تاهل المنتخب التونسي للاواسط لكرة اليد الى الدور النهائي للبطولة العربية الخامسة للشباب التي تقام بقاعة رشاد خوجة بالمهدية الى غاية 16 افريل الجاري بعد تغلبه على نظيره الليبي 25-16 في الدور نصف النهائي سهرة الجمعة.
وسيلاقي المنتخب التونسي في النهائي المقرر غدا الاحد نظيره السعودي الذي كان ازاح من جانبه في الدور نصف النهائي الاول المنتخب الجزائري بالفوز عليه 30-28.
الاحد 16 افريل 2023
س 21/ المباراة الترتيبية من اجل المركز الثالث
س 23/ الدور النهائي



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