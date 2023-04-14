صفاقس: تواصل تعطّل أشغال الممر العلوي بطريق المهدية بسبب إشكال عقاري تنكب السلط الجهوية والمصالح الفنية على معالجته

يتواصل تعطّل أشغال تهيئة الممر العلوي على مستوى تقاطع طريق المهدية والقاصة الحزامية عدد 4 (حزام بورقيبة) بمعتمديّة ساقيّة الداير من ولاية صفاقس بسبب إشكال عقاري برز منذ أكثر من سنة وتنكب مصالح ولاية صفاقس والإدارة الجهوية للتجهيز وعدد من المصالح الفنيّة الجهوية الأخرى على معالجته.



ويتمثّل المشكل العقاري، الذي يتواصل معه تعطّل هذه الأشغال المندرجة ضمن القسط الرابع من مشروع تهيئة الممرات العلوية لتقاطعات القاصّة الحزامية عدد 4 وعدد من الطرقات الرئيسية، في وجود عدد من مساكن المواطنين في حوزة جزء من الطريق المراد تهيئته ضمن هذا القسط (طريق المهدية)، وفق ما صرح به معتمد ساقية الداير لسعد البنزرتي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.



وقد بلغت نسبة تقدم هذا القسط الرابع من المشروع المذكور، المتمثلة مكوناته في تهيئة المفترق وبناء منشأة مائية وقنطرة على المفترق، 80 بالمائة، وتتعلق الأشغال المتبقية باستكمال المنشأة الفنية (القنطرة) المرتبط باستكمال إجراءات تسوية الوضعية العقارية الشائكة.

ويتواصل التنسيق بنسق حثيث بين مصالح التجهيز والولاية والبلدية وأملاك الدولة ولجنة اقتناء العقارات لفائدة مشاريع الدولة في الولاية لتسوية هذا الملف وفق القانون عدد 53 لسنة 2016 للانتزاع من أجل المصلحة العمومية.

ويبقى مسار استكمال التسوية العقارية للمساكن التسعة الموجودة في حوزة الأشغال رهين صدور أحكام الانتزاع عن المحكمة العقارية لعدد من هذه المساكن، علما وأن بعضا من المساكن الأخرى قبلت الفصل بالتراضي مع أملاك الدولة.

وأوضح معتمد ساقية الداير أن "الجميع يبذل جهودا حثيثة لاستكمال التسوية وتسريع الإجراءات بما في ذلك المحكمة العقارية التي تقوم بأعمال في أوقات قياسية خدمة للمشروع والمصلحة العامة"، وفق تعبيره.

من جهته، دعا المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية صفاقس، الحبيب بلغوثي، خلال جلسة عمل انتظمت، الأربعاء المنقضي، وخصّصت لمتابعة المشاريع الكبرى التي تشهد صعوبات إلى "ضرورة التواصل والتنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة والمتابعة الحينية والميدانية من قبل المصالح المعنية لتذليل العراقيل واستحثاث نسق الإنجاز لتلافي التأخير وإتمام الأشغال في أحسن الآجال".

وعلاوة عن مسألة فض هذا النزاع العقاري المتعلق بمشروع الممر العلوي بالقاصة الحزامية كلم 4 على مستوى طريق المهدية، نظرت الجلسة المذكورة في مسألة تسريع إجراءات تحويل شبكات الماء والتنوير بالنسبة لمشروع المدخل الشمالي الجنوبي في مستوى قسطه الأول الرابط بين من منطقة "حبّانة" ومنطقة "تبرورة"، وهي أشغال تعرف تعطيلا بسبب تواصل إجراءات في الصفقة الخاصة بأشغال تحويل قنوات مياه الشرب والخط الكهربائي من الضغط العالي تقوم بها كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على المستوى المركزي، وقد بلغت نسبة تقدم الأشغال في هذا القسط قرابة 45 بالمائة.

ويعدّ مشروع المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس من المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها حاليا بالجهة، وقد خصّصت له الدولة اعتمادات تصل إلى 150 مليون دينار، ويتمثل في بناء طريق على طول 28 كيلومترا ويربط هذا المشروع المدخل الشمالي لصفاقس الكبرى في مستوى منطقة سيدي منصور بالمدخل الجنوبي في مستوى طينة مرورا بمنطقة تبرورة ثم منطقة الميناء التجاري. وتتضمن أشغال هذه الطريق ذات السبيلين المنفصلين والمحاذية في معظم أجزائها للشريط الساحلي لمدينة صفاقس على مجموعة من المفترقات الدائرية والمنشآت الفنية والمائية فضلا عن فوانيس الإنارة العمومية.



