تونس تعتزم المشاركة في التظاهرة الدولية إكسبو 2025 في اليابان من 13 أفريل

تعتزم تونس المشاركة في التظاهرة "الدولية إكسبو 2025"، المزمع تنظيمها بأوساكا باليابان من 13 أفريل إلى 13 أكتوبر 2023 حول موضوع "تصميم مجتمع المستقبل من أجل حياتنا غدا"، بحسب ما أكّده مركز النهوض بالصادرات، الجمعة.



ويتولى المكتب الدولي للمعارض الإشراف على المشاركة التونسيّة في "إكسبو 2025" من خلال جناح سيتخذ من "الشراكة في الابتكار والعلوم والتكنولوجيا" شعارا له.



وأفاد المركز، أن تونس دأبت على المشاركة في مختلف المعارض العالمية والمعارض المتخصصة الدولية، التّي يتولّى تنظيمها المكتب الدولي للمعارض ومقره باريس، وذلك منذ فترة ما قبل الاستقلال.



وتعود أوّل مشاركة تونسيّة، في هذا الإطار، إلى سنة 1851 بلندن بالمملكة المتحدة إلى غاية مشاركاتها الأخيرة في التظاهرات الكونية بكل من آيتشي باليابان سنة 2005 وشنغهاي بالصين سنة 2010 وميلانو في إيطاليا سنة 2015 وآخرها بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة أكتوبر 2021 –مارس 2022.



ويضم المكتب الدولي للمعارض حاليا 171 دولة عضو ومن ضمنها تونس.



