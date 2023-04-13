الكاف: تقدّم أشغال بناء قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بالكاف بنسبة 96 بالمائة

شارفت أشغال بناء أقسام الاستعجالي والمخبر والأشعة بالمستشفى الجهوي بالكاف على الانتهاء، حيث بلغت نسبة تقدمها 96 بالمائة، ولم تتبق الا بعض الأشغال الخفيفة المتعلقة بالدهن، والنجارة، والكهرباء الخفيفة وتعبيد وتزويق الفضاء الخارجي.

وفي هذا الإطار، يؤكد المعتمد الاول المكلف بتسيير ولاية الكاف على ضرورة مضاعفة وتيرة سير الأشغال بالحضيرة، وتسريع عمليات الإنجاز و الإلتزام بالآجال التي تم ضبطها في الغرض حتى يتسنى تسليم المشروع في موفى شهر ماي القادم، علما أن المشروع سيبقى محل متابعة من كافة المتدخلين لتجاوز كل العراقيل التي تحول دون إتمامه، سيما وأنّه سيسهم في تحسين الخدمات الصحية لفائدة متساكني الجهة عبر توفير فضاء لائق.

وتقدر كلفة هذا المشروع الذي عرف عدة تعطيلات منذ انطلاق إنجازه في سنة 2016 لأسباب متعددة أهمها عدم خلاص المقاولة المشرفة على إنجازه وفسخ العقد معها 6 ملايين و400 الف دينار.



