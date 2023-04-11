قفصة: إنطلاق أشغال تهيئة وتعبيد 21 كيلومترا من المسالك الفلاحية بمعتمديتي زانوش والسند

إنطلقت خلال الأسبوع الجاري حضيرة أشغال تهيئة وتعبيد21.7 كيلومترا من المسالك الفلاحية بمعتمديتي زانوش والسند من ولاية قفصة، وذلك في إطار برنامج لوزارة التجهيز يهمّ تطوير شبكة المسالك الترابية بعدد من ولايات البلاد.



وبيّن رئيس مصلحة المسالك الفلاحية بإدارة التجهيز بقفصة، برهان الدين زهيو، أنّ مقاولات تونسية قد ركّزت بداية الأسبوع الجاري حضائر أشغال تهيئة وتعبيد 3 مسالك ترابية على طول 21.7 كيلومترا، تربط بين قرى طافرطاست بمعتمدية زانوش والنوامر الشرقية والرميثية بمعتمدية السند بمحيطها وبالطرقات القريبة منها.

وأوضح المسؤول أن وزارة التجهيز وضعت برنامجا لهذا العام يهمّ تهيئة وتعبيد 860 كيومترا من المسالك الفلاحية والترابية تتوزّع على 22 ولاية من بينها ولاية قفصة التي كان نصيبها تهيئة وتعبيد أكثر من 21 كلم من الطرقات المحليّة الترابية.

ورصدت الدّولة لهذه الأشغال، التي قدّرت مدّة تنفيذها 390 يوما، 9 ملايين دينار بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية.



