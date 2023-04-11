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الإعتداء على مواطنة في الطريق العام: وزارة المرأة تتدخل والنيابة العمومية تأذن بتقديم كل الاطراف

Publié le Mardi 11 Avril 2023 - 11:29 قراءة: 0 د, 54 ث
      
على إثر مقاطع الفيديو المتداولة مؤخرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول شبهة اعتداء أحد المواطنين ومرافقيه بالعنف المادي على مواطنة بالطريق العام، افادت وزارة الأسرة والطفولة وكبار السنّ، في بلاغ اليوم الثلاثاء 11 افريل 2023، أنّ مصالحها الجهويّة بصفاقس تعهّدت بمتابعة هذا الملفّ بالتنسيق مع سائر الجهات المعنيّة.

واكدت الوزارة ان النيابة العمومية اذنت باستدعاء كلّ الأطراف في هذه القضية في حالة تقديم يوم غد الاربعاء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما اكدت الوزارة أن مندوب حماية الطفولة تولى من جهته التواصل مع الضحيّة والاتّفاق على الانطلاق في التعهّد النفسي بالابنة القاصر بداية من اليوم الثلاثاء.

وافادت الوزارة أن الضحيّة تقدمت بشكوى للفرقة المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل المختصة ترابيا والتي تعهدت بالوضعية ومكنت الضحية من مختلف التساخير الطبية اللازمة لها ولابنتها القاصر المرافقة لها وقت الحادثة.

هذا واعربت الوزارة عن رفضها المطلق لكافة أشكال العنف ضدّ المرأة ، والتي من بينها العنف في الفضاء العام، باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.


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