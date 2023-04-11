البطولة العربية لكرة اليد للشباب - فوزالمنتخب التونسي غلى نظيره الليبي 38ـ18

فاز المنتخب التونسي للأواسط لكرة اليد (مواليد 2002) على نظيره الليبي بنتيجة 38ـ18 في المباراة التي دارت مساء الاثنين بقاعة رشاد خواجة بالمهدية لحساب الجولة الافتتاحية للبطولة العربية الخامسة للشباب التي تقام من 10 الى 16 افريل الجاري.



وستواجه العناصر الوطنية في مباراتها الثانية المنتخب الجزائري مساء اليوم بداية من الساعة الحادية عشرة على ان تختتم سلسلة مقابلاتها بالدور الاول بالتباري مع المنتخب السعودي غدا الاربعاء في نفس التوقيت (س 23 ).

وفي المباراة الاخرى، تفوق المنتخب الجزائري على نظيره السعودي بنتيجة 30ـ29.



وسيقام الدور نصف النهائي يوم الجمعة 14 أفريل حيث يتبارى في الدور نصف النهائي الاول المتصدر مع صاحب الرابع على ان يجمع الدور نصف النهائي الثاني بين صاحبي المركزين الثاني والثالث في الترتيب الختامي للدور الأول. اما الدور النهائي فسيقام يوم الأحد 16 أفريل.



يذكر ان الاتحاد العربي لكرة اليد قرر اعادة احياء هذه المسابقة بعد 9 سنوات من الغياب وهي ستقام للمرة الثانية بتونس بعدما النسخة الأولى سنة 1998.



في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثانية

الثلاثاء 11 افريل 2023

س21/ ليبيا ـ السعودية

س23/ تونس ـ الجزائر





