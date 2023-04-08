صفاقس: تكريم حفاظ القرآن الكريم بمناسبة إحياء ذكرى غزوة بدر الكبرى ونزول القرآن

في أجواء دينية واحتفالية، انتظم بجامع سيدي اللخمي بصفاقس إثر صلاة التراويح من ليلة البارحة (الجمعة) موكب ديني إحياء لذكرى نزول القرآن وغزوة بدر الكبرى الموافقة للسابع عشر من رمضان تميز بحضور الإطارات الجهوية يتقدمهم المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية صفاقس والإطارات الدينية وجمع من المواطنين.



وألقى الإمام الخطيب بجامع الخليج في معتمدية ساقية الدائر الشيخ إبراهيم بن محمود محاضرة دينية بعنوان "من وحي الذكرى" استخلص فيها المواعظ والعبر والقيم السامية من غزوة بدر ومن أبرزها أن شهر رمضان هو شهر العمل والعبادة والتقوى والتضامن وتحقيق الانتصارات والنجاحات.



وتم بالمناسبة تكريم ثلة من حفظة القرآن الذين تميزوا في المسابقة الجهوية لحفظ القرآن التي تنظمها جمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة بصفاقس التي تأسست منذ سنة 1968 وتشرف على تنظيم المسابقة إلى اليوم، تحت إشراف الإدارة الجهوية للشؤون الدينية.



وقد نجح في حفظ كامل القرآن هذه السنة 10 حفّاظ، وثلاثة أرباع القرآن 5 دارسين، و40 حزبا 4 دارسين، ونصف القرآن 16 دارسا ودارسة، و20 حزبا 20 دارسا ودارسة، وربع القرآن 94 دارسا ودارسة، و10 أحزاب 42 دارسا ودارسة ليكون مجموع الناجحين 191 دارسا ودارسة.



وتم تكريم 5 فائزين من أصل 29 مشاركا في مسابقة ترتيل القرآن.





