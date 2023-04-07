مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم بتونس: يوم الجمعة 21 أفريل الجاري أول أيام عيد الفطر فلكيا

أفادت رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم بتونس، سارة السنوسي اليوم الجمعة أن أول أيام العيد حسب الحسابات الفلكية سيكون يوم الجمعة 21 أفريل الجاري الموافق للفاتح من شوال 1444 وذلك بعد إمكانية رؤية الهلال بالتليسكوب ليلة التحرى التي ستكون يوم الخميس 20 أفريل الجاري (29 رمضان 1444) واستحالة رؤيته بالعين المجردة.



وأضافت سارة السنوسي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الاقتران المركزي للقمر سيكون يوم الخميس 20 افريل الجاري على الساعة الخامسة و 12 دق صباحا



ولفتت الى ان غروب الشمس سيكون يوم الخميس 20 أفريل الجاري الموافق لـ 29 رمضان 1444 على الساعة السادسة و 59 دق وغروب القمر على الساعة السابعة و 32 دق أي بعد غروب الشمس ب33 دق وسيكون ارتفاع القمر 6 درجات و 2 ثواني وسيكون بذلك عمر القمر وقت الغروب بالعاصمة 13 ساعة و 46 دق مما يوجد إمكانية لرؤيته بالتليسكوب ويكون مستحيلا بالعين المجردة



وأكدت ان رؤية الهلال ممكنة في شمال وغرب القارة الافريقية وجنوب وشمال ووسط القارة الامريكية بالتليسكوب ويكون بذلك يوم الجمعة 21 افريل الجاري اول أيام العيد فيها حسب الحسابات الفلكية مشيرة الى أن رؤية الهلال غير ممكنة بجنوب القارة الافريقية والقارة الاوروبية والاسيوية ليكون يوم السبت 22 افريل الفاتح من شهر شوال 1444



وشددت سارة السنوسي أن مفتي الجمهورية يبقى الجهة الوحيدة المخول له الإعلان على الأشهر الهجرية.



