قبلي: سلسلة من العروض الثقافية والصوفية تؤثث تظاهرات ليالي رمضان بمختلف معتمديات الولاية

تعيش ولاية قبلي من 5 الى 19 افريل الجاري على وقع سلسلة من التظاهرات الثقافية التي ستؤثث ليالي الشهر الكريم بمختلف معتمديات الولاية.



وأوضح رئيس مصلحة مؤسسات التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية محمد الانور حامد اليوم لوات أن ليالي رمضان بالجهة ستنطلق بعرض موسيقي لمجموعة أساتذة الطرب بولاية قبلي سينتظم يوم 5 افريل بفضاء السجن المدني ببازمة، لتتواصل العروض من يوم 7 الى يوم 9 افريل مع تظاهرة مؤانسات رمضانية لجمعية توريس الثقافية بمنطقة المنصورة التي ستشمل عرضا للقدود الحلبية السورية وعرض "تقاسيم" لمجموعة محرز العبيدي علاوة على عرض مسرحي للعائلة والطفل بعنوان "حلم كوكب" لشركة تاقل موست للانتاج بدوز.



واضاف المصدر ذاته ان سهرات الشهر الكريم ستتواصل بداية من يوم 12 الى يوم 17 افريل مع تظاهرة ليالي رمضان بدوز التي تنظمها جمعية القاصرين عن الحركة العضوية بالمنطقة والتي ستشمل عرضا لمجموعة نهاوند بقيادة الفنان هادي العجال إضافة الى عرض تقاسيم لمجموعة محرز العبيدي وسهرة الانشاد الصوفي مع مجموعة رجال صبرة بالقيروان الى جانب عرض للدبكة السورية.

وتنظم دار الثقافة ابن الهيثم بقبلي تظاهرة قناديل المدينة من يوم 11 الى غاية 19 افريل والتي ستتضمن سلسلة من العروض الصوفية والمسرحية أهمها العرض الصوفي "دخلة سيدي بوعلي" إلى جانب عرض "زخارف طربية" للفنانة سنية بن عبد الله فضلا عن عرض العمل المسرحي "مهاجران" لجلال الدين السعدي وصلاح مصدق.

وتنظم دار الثقافة ابن خلدون بسوق الاحد تظاهرة ليالي رمضان بالمنطقة التي ستمتد من 14 الى 16 افريل الجاري ببرنامج يجمع بين عرض "أصوات نسائية" للفنانة عفاف شمام وعرض موسيقي تراثي بعنوان "كبي الفولارة" للفنان خليفة الدريدي الى جانب العرض الصوفي "ننده الاسياد " بقيادة الفنان محمد البسكري، لتتواصل التظاهرات الثقافية الرمضانية بسهرات ليالي رمضان بالفوار يومي 17 و18 افريل من خلال عرضي "كبي الفولارة" لخليفة الدريدي وسهرة الشعر الشعبي والغناء البدوي.

حمد



