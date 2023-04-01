الرابطة الثانية (المجموعة الثانية): نتائج مباريات الجولة 16

في ما يلي نتائج مباريات الجولة 16 لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:

المجموعة الثانية

في ملعب الطيب بن عمار

شبيبة الرياضية بالعمران - الملعب الرياضي الصفاقسي 1 - 0

في ملعب حمام الأنف

النادي الرياضي بحمام الأنف - نادي سبورتينغ بن عروس 2 - 1

في ملعب الرقبي بمساكن

الهلال الرياضي بمساكن - مكارم المهدية 1 - 0

في ملعب القلعة الصغرى

القلعة الرياضية - الملعب القابسي 2 - 1

في الملعب البلدي بالمكنين

نادي سبورتينغ المكنين - الجمعية الرياضية بجربة 1 - 0

في ملعب قفصة المعشب

القوافل الرياضية بقفصة - الترجي الرياضي الجرجيسي 1 - 1



الترتيب ن ل

النادي الرياضي بجمام الأنف 38 16

القوافل الرياضية بقفصة 37 16

الترجي الرياضي الجرجيسي 29 16

القلعة الرياضية 22 16

الشبيبة الرياضية بالعمران 21 16

الهلال الرياضي بمساكن 21 16

الملعب القابسي 19 16

نادي سبورتينغ المكنين 18 16

مكارم المهدية 18 16

نادي سبورتينغ بن عروس 15 16

الجمعية الرياضية بجربة 13 16

الملعب الرياضي الصفاقسي 12 16



وتستكمل غدا الأحد مباريات الجولة 16 باجراء لقاءات المجموعة الأولى وفق البرنامج التالي:

في ملعب المرسى المعشب

المستقبل الرياضي بالمرسى - النادي الرياضي القربي

في ملعب المحمدية الاصطناعي

المستقبل الرياضي بالمحمدية - النادي الرياضي البنبلي

الملعب يحدد لاحقا

المستقبل الرياضي بقابس - الشبيبة الرياضية القيروانية

في ملعب نجيب الخطاب

الأمل الرياضي بالرقبة - النجم الرياضي الرادسي

في ملعب صلاح الدين بن حميدة

نادي أولمبيك مدنين - جندوبة الرياضية

في ملعب مصطفى الدوري المعشب

الأمل الرياضي بجربة - المستقبل الرياضي بوادي الليل



