توزر: الإدارة الجهوية للصحة توجه قافلة طبية متعددة الاختصاصات لمنطقة الرميثة من معتمدية تمغزة

وجّهت الإدارة الجهوية للصحة بتوزر، اليوم السبت، قافلة طبيّة متعدّدة الاختصاصات لفائدة متساكني منطقة الرميثة الحدودية بمعتمدية تمغزة، تضمّ مجموعة من أطباء الاختصاص والأطباء العامين العاملين بالمستشفى الجهوي بتوزر توزّعت خدماتها بين مركز الصحة الأساسية ونادي الشباب الريفي بالمنطقة.



وبيّن المدير الجهوي للصحة، ياسين صبري، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تنظيم هذه القافلة يأتي بعد زيارة تفقد للمنطقة في الفترة الماضية، وبعد تسجيل نقص في الخدمات الصحية، وهي تضمّ اختصاصات طب الأطفال، وطب القلب، وطب المجاري البولية، وطب الجهاز الهضمي، الى جانب خدمات الصحة الإنجابية بالتنسيق مع مصالح الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري من خلال عيادات تقصي سرطان الثدي، كما تم تأمين عيادات طب الشيخوخة والطب العام.

وأوضح المصدر ذاته أن القافلة سجلت اقبالا طيّبا منذ الساعات الأولى لنشاطها حيث أمكن القيام بعيادات مجانية لعدد هام من سكان المنطقة والمناطق المجاورة، ومكّنت كذلك من تقديم أدوية مجانية على عين المكان، مشيرا إلى أنّه ومن المقرر أن تتم متابعة الحالات التي تستوجب المتابعة الطبية بالمستشفى الجهوي الهادي جاء بالله بتوزر من خلال ضبط مواعيد لهؤلاء المرضى من الآن.



