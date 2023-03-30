وزير الشباب والرياضة يؤكد تعميم احداث فضاءات لتلفزيون وراديو الواب بكافة دور الشباب بولاية قفصة

قال وزير الشباب والرياضة، كمال دقيش، الاربعاء، بولاية قفصة، ان وزارته ستعمل على تعميم احداث فضاءات لتلفزيون وراديو الواب بكافة دور الشباب بالجهة اضافة الى ربط عدد منها بشبكة الانترنات بالنسبة للمنشات الشبابية بالتنسيق مع وزارة تكنولوجيا الإتصال.

واضاف كمال دقيش في تصريح لوات، انه من غير المقبول ان عددا من دور الشباب بولاية قفصة غير مربوطة بشبكة الانترنات مشيرا إلى أن هذا الوزارة ستضع ضمن اولوياتها لتجاوز هذا الاشكال خاصة وانه لايتطلب رصد اعتمادات مالية كبرى .

وأشار دقيش إلى أن زيارته إلى ولاية قفصة مثلت فرصة للتعرف على الاشكاليات، التي تعيق تنفيذ المشاريع المبرمجة إنجازها سواء في المنشآت الشبابية او الرياضية. وبين ان هناك نقائص بعدد من الملاعب بدور الشباب ستسعى الوزارة الى صيانتها من بينها ارضية الملاعب المعشبة اصطناعيا وغياب الإنارة.

وأفاد بتوقف إنجاز مشاريع رياضية من بينها بناء قاعة للرياضات الجماعية بمعتمدية المتلوي بسبب إشكال مع المقاولات المكلفة بالمشروع تتعلق بعدم توفر التمويلات اللازمة مضيفا انه سيتم عقد جلسة بالوزارة، خلال الفترة القادمة، مع الاطراف المتدخلة لتجاوز هذا الاشكال. .

من جانب آخر صرح دقيش ان لا نية للوزارة للتراجع عن بناء معهد للتربية البدنية بقفصة موضحا ان تأخر إنطلاق تنفيذ المشروع مرده تواصل البحث عن الاعتمادات المالية اللازمة لإنجازه مؤكدا ان الوزارة ستعمل على إيجاد هذه التمويلات.





