منوبة: يرمجة 1183 نشاطا دينيا خلال شهر رمضان المعظّم

انطلقت في 107 مسجدا وجامعا بمختلف معتمديات ولاية منوبة، الأنشطة الدينية المبرمجة طيلة شهر رمضان المعظم والمقدّرة بـ 1183 نشاطا تشمل المحاضرات الدينية والمسامرات والمسابقات، وفق معطيات استقتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء من مصالح الادارة الجهوية للشؤون الدينية بمنوبة.

وتتوزع الأنشطة المبرمجة بين إلقاء 407 دروس دينية توعوية للتعريف بقيم وتعاليم الدين الاسلامي الحنيف القائمة على الوسطيّة والاعتدال وتعزيز للقيم الاجتماعية، و396 أختاما قرآنية وحديثية، و179 املاءات، و146 بين محاضرة وندوة ومسامرة، فضلا عن 29 مسابقة بإشراف أئمة ووعاظ الشؤون الدينية بالجهة.

كما ستشمل الأنشطة أيضا إحياء الليالي المميزة بالجوامع على غرار ذكرى فتح مكّة يوم 10 رمضان بكافة جوامع الجهة وختم الحديث النبوي الشريف يوم 25 رمضان، والاحتفال بليلة القدر يوم 27 رمضان بكافة الجوامع المركزية بالولاية إلى جانب الاحتفال الجهوي بليلة القدر.

يأتي ذلك بعد استعدادات حثيثة للإدارة الجهوية للشؤون الدينية لاستقبال شهر رمضان من خلال تهيئة بيوت الله من جوامع ومساجد وتعهدها بأشغال الطلاء والتنظيف والانارة والفرش، إلى جانب تنظيم الدورة الثالثة للندوة العلمية بعنوان "مقاصد القرآن الكريم في بناء الإنسان" قبيل انطلاق الشهر الكريم.

هذا وتتزامن الأنشطة التي تقوم بها الإدارة الجهوية للشؤون الدينية مع مباشرتها إجراءات الفحوصات الطبية للمرشحين للحج وعددهم 507 حاجا وحاجة، الأسبوع الفارط، مع تسهيل إجراءات اخضاعهم للتلاقيح هذا الأسبوع من قبل أعوان الصحة واطارات الإدارة الجهوية للصحة بمنوبة.





