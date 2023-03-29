المهدية: تقدم إنجاز عدد من المشاريع المدرجة ضمن برامج التنمية المندمجة ببعض المعتمديات

تقدمت أشغال مشروع محطة تحلية مياه الري بالمنطقة السقوية بئر بن كاملة بمعتمدية المهدية، وهو مشروع مشترك بين وزارتي الفلاحة والتنمية تقدر كلفته 1،581 مليون دينار، بنسبة 50 بالمائة.



وأكد والي المهدية عبد الفتاح شقشوق، الثلاثاء، خلال زيارة أدّاها إلى عدد من المشاريع المندرجة ضمن برامج التنمية المندمجة، أن طاقة المحطّة ستبلغ 800 متر كعب في اليوم.



وبين أن المحطة، التي ينتظر أن تدخل حيز الاستغلال في أقرب الآجال، ستساهم في خفض نسبة الملوحة في مياه الري مع الترفيع في مردودية المنطقة السقوية، التي تمسح 154 هكتارا.



وشملت الزيارة مشروع تهيئة وتجهيز المنطقة السقوية ّ"واد عرجون" بمنطقة التلالسة من معتمدية الجم، والتي تمتد على مساحة 43 هك، بكلفة ناهزت 668 ألف دينار.



وأعطى شقشوق، بالمناسبة، إشارة انطلاق أشغال مشروع إنجاز ملعب كرة قدم مصغر بمنطقة أولاد صالح من معتمدية قصور الساف بكلفة 257 ألف دينار.



كما سجل انطلاق أشغال مشروع بناء قاعة الرياضات الفردية بمنطقة السعد بمعتمدية المهدية بكلفة عادلت 1،042 م د، لتتواصل على امتداد 300 يوم.



وشدد الوالي على ضرورة الاسراع في استكمال الملفات الفنية لعدد من المشاريع ودفع نسق الانجاز والتكاتف لتجاوز الصعوبات وحل الاشكاليات، التي تعيق التنفيذ.



