مدنين: نجاة طاقم مركب صيد بحري من الغرق والبحارة بميناء جرجيس يستعدون لتنفيذ خرجة بحرية لاخراج المركب

تعرّض مركب صيد بحري من جرجيس بولاية مدنين، مساء أمس الاثنين، للغرق بالمياه الاقليمية على بعد 20 ميل من ميناء الصيد البحري بجرجيس دون ان يخلف خسائر بشرية حيث تم انقاذ كامل افراد طاقمه الخمسة، وفق ما ذكره، اليوم الثلاثاء، معتمد جرجيس عبد السلام بوعزيز، في تصريح لوكالوة تونس إفريقيا للأنباء.وقد تدخل لانقاذ البحارة مركب صيد كان بالقرب منهم هب لنجدتهم وتولى ايصالهم الى ميناء الصيد البحري بجرجيس اين كانت في انتظارهم سيارة اسعاف تابعة للحماية المدنية تدخلت لنقل احد البحارة الى المستشفى الجهوي بجرجيس.وحسب نفس المصدر، فان خافرة تابعة للحرس البحري توجّهت الى مكان الحادث بالتنسيق مع ادارة ميناء الصيد البحري فور تلقي الاعلام بوقوع حادثة الغرق.وتجمّع صباح اليوم بدعوة من جمعية البحار التنموية بجرجيس بحارة جرجيس بميناء الصيد البحري للانطلاق في مختلف الاستعدادات من اعداد معدات الغوص والغطاسة وكل امكانياتهم الخاصة للقيام بخرجة بحرية غدا في مبادرة تضامنية من اجل محاولة اخراج المركب من مكان الحادث نحو الميناء.