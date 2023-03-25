وزير الشؤون الدينية: برمجة أكثر من 87 ألف نشاط ديني خلال شهر رمضان

أفاد وزير الشؤون الدينية، إبراهيم الشائبي، بأن الوزارة برمجت تنفيذ أكثر من 87 ألف نشاط متنوع خلال شهر رمضان المعظم.



وبيّن الشائبي في تصريح لمراسل (وات) بولاية بنزرت، خلال زيارة عمل أداها للجهة اليوم السبت، أن وزارة الشؤون الدينية استعدت كما يجب لهذه المناسبة، إذ سيتم خلال هذا الشهر افتتاح وتدشين حوالي 64 مسجدا، مضيفا أنه تم انتداب 100 مؤدب مع الشروع في توزيع المصاحف والزاربي والساعات الحائطية الالكترونية، إلى جانب مصاحف بطريقة "براي"، لذوي الهمة وغيرها من واجبات التهيئة العامة لبيوت الله.



وفي الجانب الاجتماعي تولت الوزارة برمجة تنظيم موائد إفطار في بعض المساجد، مع برمجة مواكب ختان لأطفال الكتاتيب التابعة للوزارة، فضلا عن مواكب لختان الأطفال الأيتام وغيرهم من أبناء العائلات محدودة الدخل وأبناء الإطارات المسجدية.



وبشأن الإعلام الديني قال ابراهيم الشائبي إن الوزارة "تولت إنجاز مجموعة من البرامج الدينية حول تفسير القرآن الكريم، ستبث على القناة الوطنية الأولى وخطب يومية فيها توجيه ومواعظ وتذكير بكل فضائل الإسلام السمحة، ستبث على القناة الوطنية الثانية".



واعتبر أن الخطاب الديني في المساجد كما في وزارة الشؤون الدينية "لن يكون خطابا طوباويا، بل سيكون للمساجد أدوار توعوية وتحسيسية وارشادية، لنبذ كل السلوكيات السلبية كالاحتكار والغش والدعوة لترشيد الاستهلاك ولاسيما تجديد الدعوة لإرساء ثقافة وواجب العمل من خلال اختيار شعار "رمضان عبادة وعمل .. لا احتكار ولا كسل".



من جهة أخرى، أفاد وزير الشؤون الدينية بأن الوزارة شرعت منذ مدة في الإعداد لموسم الحج الذي سيكون نصيب تونس فيه 10982 حاجا وحاجة، من خلال إتمام إجراءات الكراءات والمعاينة والصفقات، مشيرا إلى أن اللجان المكلفة من قبل الوزارة عملت على تيسير وتوفير جميع الظروف الملائمة لإقامة وحركة الحاج التونسي ، علاوة على العمل على الضغط ما امكن على الكلفة العامة للحج .



يُذكر أن وزير الشؤون الدينية كان خلال زيارته إلى ولاية بنزرت، تولى الإشراف بدار القران الكريم، على افتتاح المسابقة الجهوية للأذان والتي نظمتها الرابطة الالوطنية للقران الكريم فرع بنزرت كما أشرف على افتتاح فعاليات المسابقة الجهوية لحفظ القرآن الكريم وترتيله، بجامع الفتح ببنزرت الشمالية والتي نظمتها رابطة القران الكريم بهذا الجامع.



وتولى الوزير كذلك تدشين جامع "الغفران" بمنزل عبد الرحمان، من معتمدية منزل جميل وتوزيع مجموعة من الجوائز على الفائزين في المسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم، فضلا عن تدشين جامع "التقوى" سيدي بوشوشة، بمنطقة الماتلين من معتمدية راس الجبل.



