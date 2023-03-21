نابل: توزيع طرود غذائية ووصولات شراء على مستحقيها خلال الأسبوع الجاري بمناسبة شهر رمضان

نابل: توزيع طرود غذائية ووصولات شراء على مستحقيها خلال الأسبوع الجاري بمناسبة شهر رمضان

Publié le Mardi 21 Mars 2023 - 14:32 قراءة: 1 د, 4 ث
      
أفاد المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بنابل، محمد بريك، انه سيتم في غضون الأسبوع الجاري، الانطلاق في توزيع جملة من المساعدات التي تم تخصيصها لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمناسبة شهر رمضان، مضيفا أن هذه المساعدات ستشمل 1900 عائلة من مختلف المعتمديات في شكل طرود غذائية، وذلك في إطار البرنامج الوطني للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي

وأبرز المصدر ذاته، اليوم الثلاثاء، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه سيتم كذلك توزيع 9000 طرد غذائي في إطار الهبة الليبية التي تسلمتها تونس في المدة الفارطة، مبينا ان اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بنابل وفروعها المحلية ستتولى توزيع حوالي 3000 "قفة" و1500 وصل شراء يتراوح مقدار الوصل الواحد بين 50 و 80 دينارا وذلك في إطار المجهودات الجهوية و المحلية.
وأشار إلى ان اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي ستنظم مائدتي إفطار يوميا بكل من معتمديتي نابل ودار شعبان الفهري ستشملان حوالي 300 منتفعا يوميا طيلة شهر رمضان وذلك بالاعتماد على قائمة اسمية مصادق عليها من قبل الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، كما تم تخصيص 8000 قطعة ملابس جديدة و1500 زوج حذاء ستوزيع على مستحقيها مع اقتراب عيد الفطر.

وجدير بالذكر ان رئيس الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي محمد الخويني، كان قد أعلن سابقا، عن توزيع حوالي 45 ألف "قفة رمضان" لفائدة العائلات محدودة الدخل يتراوح ثمن القفة الواحدة بين 80 و100 دينار، بالإضافة إلى تنظيم موائد افطار لفائدة حوالي 5000 منتفعا.

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