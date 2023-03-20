أريانة: اختتام فعاليات برنامج "سولف" لمكافحة التطرّف العنيف

انتظمت، اليوم الاثنين، بالمركز الثقافي والشبابي بالمنزه السادس، وتحت إشراف والي الجهة خالد النوري، فعاليات اليوم الاختتامي لمشروع "سولف" لمكافحة التطرف العنيف بجهة أريانة الذي تنفذه جمعية "تونس الغد" ضمن برنامج "معاً" بالشراكة بين رئاسة الحكومة واللجنة الجهوية لمكافحة الإرهاب وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.



وأوضحت منسّقة اللجنة الجهوية لمكافحة التطرف العنيف بولاية أريانة، هاجر الواقع، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم تشريك جميع أطراف المجتمع المدني، والجهات الرسمية، والمؤسسات الجهوية المتدخلة في برنامج "سولف"، في هذا اليوم الاختتامي الذي يتضمن عدة فقرت تنشيطية تشمل المسرح والكورال إضافة إلى مسابقات رياضية وفكرية يتم إسناد جوائز للفائزين فيها.

وأضافت أن هذا اليوم يمثّل تتويجا لسلسلة الورشات المحلية والأنشطة التي تم تنظيمها بمختلف معتمديات الجهة بمشاركة شبابية ومنظماتية واسعة.

من جهته، نوهّ نائل حاجي المختّص في التوقي من التطرف العنيف ضمن برنامج "معا" وممثل عن الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي، بالتزام كل الأطراف المتدخلة في برنامج "سولف" على امتداد شهرين بتنفيذ الحلول المحلية والأنشطة التي تم إقرارها من خلال ورشات عمل امتدت على 72 ساعة متواصلة بمشاركة ممثلي منظمات وجمعيات المجتمع المدني وممثلين عن القطاعين الخاص والعام والسلطات الجهوية.

بدوره، ثمّن شكري نفيضة المدير التنفيذي لجمعية "تونس الغد" الاقبال الكبير على المشاركة في هذا البرنامج ومشاركة الشباب الفاعلة في إنجاح أهداف البرنامج المتمثلة في تقوية المناعة المجتمعية في الجهة ضد ظاهرة التطرف والارهاب، وتحسين طرق التدخل والتشبيك بين الأطراف الفاعلة في هذا المجال من خلال تطبيقة إعلامية، لدعم أنشطة الفضاءات الخاصة بالشباب وضمان نجاعة وفاعلية تدخلاتها.









