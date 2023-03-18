إنقاذ 635 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء تعرضت مراكبهم للغرق وإيقاف 26 آخرين اجتازوا الحدود البرية مع الجزائر خلسة (حرس وطني)

أحبطت وحدات للحرس البحري، 18 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وأنقذت 635 مهاجرا تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.



وذكر المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ له اليوم السبت، أن وحدات تابعة للمناطق البحرية للحرس الوطني بولايتي صفاقس والمهدية، أحبطت هذه العمليات التي تمت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 17 و18 مارس الجاري، وتمكنت من نجدة وإنقاذ 635 مجتازا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.



من جهة ثانية وفي إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، ضبطت، وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات القصرين وقبلي أمس الجمعة، 26 شخصا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، تعمدوا اجتياز الحدود البرية الغربية خلسة والإقامة على غير الصيغ القانونية بتونس.



وقد أذنت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم، وفق ما جاء في بلاغ ثان للمصدر ذاته.



كما أعلن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، عن "العثور بسواحل سوسة، على جثة يرجّح كونها لأحد البحارة المفقودين، حسب الملامح الأولية، في انتظار عرضها والتأكيد من طرف الطب الشرعي".





