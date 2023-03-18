بطولة الرابطة الثانية (الجولة14-الدفعة1) : النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مباريات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ( المجموعة الثانية ) و التي دارت مساء اليوم السبت :
المجموعة الثانية
اليوم السبت
- ملعب الطيب بن عمار بالعمران
شبيبة العمران-قوافل قفصة 2-2
- ملعب حمام الانف
نادي حمام الانف-الترجي الجرجيسي 2-1
- ملعب مساكن
هلال مساكن-القلعة الرياضية 4-2
- ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين-الملعب القابسي 3-1
- ملعب المهدية
مكارم المهدية-جمعية جربة 3-1
- ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الصفاقسي-سبورتينغ بن عروس صفر-1
الترتيب
1-قوافل قفصة 33 14
2-نادي حمام الانف 32 14
3-الترجي الجرجيسي 25 14
4-القلعة الرياضية 19 14
5-شبيبة العمران 18 14
--هلال مساكن 18 14
7-مكارم المهدية 17 14
8-الملعب القابسي 16 14
9-سبورتينغ بن عروس 15 14
10-سبورتينغ المكنين 14 14
11-الملعب الصفاقسي 12 14
12-جمعية جربة 10 14
المجموعة الاولى
السبت 18 مارس 2023
ملعب المطوية
مستقبل قابس-النادي البنبلي 2-صفر
الاحد 19 مارس 2023
ملعب مصطفى الدوري بجربة
امل جربة-مستقبل المجمدية
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
امل الرقبة-النادي القربي
ملعب صلاح الدين بن حميده
اولمبيك مدنين-مستقبل المرسى
ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية-النجم الرادسي
ملعب بئر مشارق
مستقبل وادي الليل-شبيبة القيروان
الترتيب الحالي
1-مستقبل المرسى 28 13
2-شبيبة القيروان 26 13
3-النادي القربي 20 13
4-امل الرقبة 19 13
5-النجم الرادسي 18 13
6-جندوبة الرياضية 17 13
7-مستقبل وادي الليل 16 13
8-اولمبيك مدنين 15 13
9-امل جربة 14 13
--مستقبل قابس 14 14
11-مستقبل المحمدية 13 13
12-النادي البنبلي 10 14
المجموعة الثانية
اليوم السبت
- ملعب الطيب بن عمار بالعمران
شبيبة العمران-قوافل قفصة 2-2
- ملعب حمام الانف
نادي حمام الانف-الترجي الجرجيسي 2-1
- ملعب مساكن
هلال مساكن-القلعة الرياضية 4-2
- ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين-الملعب القابسي 3-1
- ملعب المهدية
مكارم المهدية-جمعية جربة 3-1
- ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الصفاقسي-سبورتينغ بن عروس صفر-1
الترتيب
1-قوافل قفصة 33 14
2-نادي حمام الانف 32 14
3-الترجي الجرجيسي 25 14
4-القلعة الرياضية 19 14
5-شبيبة العمران 18 14
--هلال مساكن 18 14
7-مكارم المهدية 17 14
8-الملعب القابسي 16 14
9-سبورتينغ بن عروس 15 14
10-سبورتينغ المكنين 14 14
11-الملعب الصفاقسي 12 14
12-جمعية جربة 10 14
المجموعة الاولى
السبت 18 مارس 2023
ملعب المطوية
مستقبل قابس-النادي البنبلي 2-صفر
الاحد 19 مارس 2023
ملعب مصطفى الدوري بجربة
امل جربة-مستقبل المجمدية
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
امل الرقبة-النادي القربي
ملعب صلاح الدين بن حميده
اولمبيك مدنين-مستقبل المرسى
ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية-النجم الرادسي
ملعب بئر مشارق
مستقبل وادي الليل-شبيبة القيروان
الترتيب الحالي
1-مستقبل المرسى 28 13
2-شبيبة القيروان 26 13
3-النادي القربي 20 13
4-امل الرقبة 19 13
5-النجم الرادسي 18 13
6-جندوبة الرياضية 17 13
7-مستقبل وادي الليل 16 13
8-اولمبيك مدنين 15 13
9-امل جربة 14 13
--مستقبل قابس 14 14
11-مستقبل المحمدية 13 13
12-النادي البنبلي 10 14
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