بطولة الرابطة الثانية (الجولة14-الدفعة1) : النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مباريات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ( المجموعة الثانية ) و التي دارت مساء اليوم السبت :



المجموعة الثانية

اليوم السبت

- ملعب الطيب بن عمار بالعمران

شبيبة العمران-قوافل قفصة 2-2

- ملعب حمام الانف

نادي حمام الانف-الترجي الجرجيسي 2-1

- ملعب مساكن

هلال مساكن-القلعة الرياضية 4-2

- ملعب المكنين

سبورتينغ المكنين-الملعب القابسي 3-1

- ملعب المهدية

مكارم المهدية-جمعية جربة 3-1

- ملعب 2 مارس بصفاقس

الملعب الصفاقسي-سبورتينغ بن عروس صفر-1



الترتيب

1-قوافل قفصة 33 14

2-نادي حمام الانف 32 14

3-الترجي الجرجيسي 25 14

4-القلعة الرياضية 19 14

5-شبيبة العمران 18 14

--هلال مساكن 18 14

7-مكارم المهدية 17 14

8-الملعب القابسي 16 14

9-سبورتينغ بن عروس 15 14

10-سبورتينغ المكنين 14 14

11-الملعب الصفاقسي 12 14

12-جمعية جربة 10 14





المجموعة الاولى

السبت 18 مارس 2023

ملعب المطوية

مستقبل قابس-النادي البنبلي 2-صفر







الاحد 19 مارس 2023

ملعب مصطفى الدوري بجربة

امل جربة-مستقبل المجمدية

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

امل الرقبة-النادي القربي

ملعب صلاح الدين بن حميده

اولمبيك مدنين-مستقبل المرسى

ملعب جندوبة

جندوبة الرياضية-النجم الرادسي

ملعب بئر مشارق

مستقبل وادي الليل-شبيبة القيروان





الترتيب الحالي

1-مستقبل المرسى 28 13

2-شبيبة القيروان 26 13

3-النادي القربي 20 13

4-امل الرقبة 19 13

5-النجم الرادسي 18 13

6-جندوبة الرياضية 17 13

7-مستقبل وادي الليل 16 13

8-اولمبيك مدنين 15 13

9-امل جربة 14 13

--مستقبل قابس 14 14

11-مستقبل المحمدية 13 13

12-النادي البنبلي 10 14







