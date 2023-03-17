رئيسة الحكومة تكرّم 9 فائزين بجوائز وطنية في قطاع الصناعات التقليدية

وأكد الديوان الوطني للصناعات التقليدية، في بلاغ له الجمعة، أن هذه الجوائز، التي تم تسليمها بحضور وزير السياحة، محد المعز بلحسين، والمدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية، فوزي بن حليمة، ورئيس الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية، صالح عمامو، تهدف إلى مزيد التعريف وتثمين هذا القطاع وإبراز خصائصه التاريخية والحضارية والاقتصادية والاجتماعية.وآلت الجائزة الأولى للمسابقة الوطنية للإبتكار في التّحف والهدايا التّذكارية، وقدرها 4 آلاف دينار، إلى الحرفيرشاد الزراعي ميلادي من ولاية أريانة فيما تحصلت الحرفية فاطمة الجبالي من ولاية نابل على الجائزة الثانية (3 آلاف دينار)، يليها الحرفي بسام الرقيق مـن ولايـة صفاقس في المرتبة الثالثة (ألفي دينار).وأسندت الجائزة الأولى للمسابقة الوطنية للإبتكار في منتوج صديق البيئة إلى الحرفي علي الغربي من ولاية بن عروس (بقيمة 4 آلاف دينار)، والجائزة الثـانية للحرفية أم الخير الأسود من ولاية قفصة (3 آلاف دينار) ثم الجائزة الثالثة للحرفية منال بوزيد من ولاية قابس (ألفي دينار).وتحصلت الطالبة ملاك بالراشد من ولاية نابل على الجائزة الأولى (بقيمة ألفي دينار) في المسابقة الوطنية الخاصة بالطلبة في حين تسلمت الطالبة إيمان الهمامي من ولاية بنزرت الجائزة الثانية (1500 دينار) وحازت الطالبة حنان مستور من ولاية سليانة على الجائزة الثالثة (ألف دينار).