تصفيات كاس امم افريقيا 2024 - تونس - ليبيا - جلال القادر مدرب المنتخب الوطني يعلن عن قائمة من 25 لاعبا

أعلن جلال القادري، مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم عن ، قائمة من 25لاعبا ( منهم 3 حراس ) سيخوضون مباراتي الجولتين الثالثة و الرابعة مع منتخب ليبيا يومي 24 و28 مارس الجاري في اطار تصفيات كاس امم افريقيا كوتديفوار 2024 ( المجموعة العاشرة )

ويذكر ان المنتخب التونسي يتصدر المجموعة العاشرة برصيد 4 نقاط من مباراتين، ومتقدما بنقطة واحدة على منتخب ليبيا صاحب المركز الثاني كما تضم المجموعة منتخبي بوتوسوانا ( نقطة واحدة ) وغينيا الاستوائية ( لاشيء)

وعرفت القائمة الجديدة تحويرات عديدة على تركيبة الخط الهجومي بالخصوص وعودة الحارس معز بن شريفية . وضمت اللاعبين يان فاليري وعمر العيوني والياس العاشوري وشيم الجبالي وهيثم الجويني وفراس بلعربي مقابل استبعاد عدد من اللاعبين الذين خاضوا مونديال 2022 على غرار الفرجاني ساسي وعصام الجبالي وطه ياسين الخنيسي ونعيم السليتي



وفي ما يلي القائمة :

- حراسة المرمى: أيمن دحمان ،البشير بن سعيد، ومعز بن شريفية

- خط الدفاع:

محمد دراغر، وجدي كشريدة، منتصر الطالبي، ديلان براون، ياسين مرياح، نادر الغندري، علي معلول، علي العابدي ،يان فاليري.

- خط الوسط:

إلياس السخيري، عيسى العيدوني، غيلان الشعلالي، محمد علي بن رمضان، حنبعل المجبري ،انيس بن سليمان ،شيم الجبالي .

- خط الهجوم:

سيف الدين الجزيري، يوسف المساكني ،عمر لعيوني ،الياس عاشوري ،هيثم الجويني ،فراس بلعربي



