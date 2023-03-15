مراكز التكوين المهني تحتفل باليوم الوطني للباس التقليدي تحت شعار "جذورنا تجمعنا"

احتفلت مراكز التكوين المهني الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني أمس الثلاثاء باليوم الوطني للباس التقليدي تحت شعار "جذورنا تجمعنا" في أجواء تونسية إفريقية بامتياز





وأكدت وزارة التشغيل والتكوين المهني في بلاغ لها أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار تثمين فرص التلاقي مع الجالية الافريقية من المتكونين الأجانب بمراكز التكوين المهني مشيرة إلى احتضان هذه المراكز عددا هاما من المتربصين من جنسيات إفريقية مختلفة.



وفي هذا الصدد نظم المركز القطاعي للتكوين في الإكساء والمركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب ووحدة المبيت والمطعم بالمنستير فعاليات "اليوم الوطني للباس التقليدي" بمركب التكوين المهني بالسواني بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير والمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية ووحدة تنشيط الأحياء بالمنستير والمركز القطاعي للتكوين في مهن الصناعة بخنيس.



وأعدّ القائمون على هذه التظاهرة معرضا للتعريف بالأكلات التقليدية التونسية والإفريقية وورشات حرفية في مجال التزويق على مختلف المحامل والفنون التشكيلية والتطريز اليدوي وصناعة المصوغ.



كما نظموا عرضا فنيا من التراث التونسي وعرض أزياء خاص باللّباس التقليدي الإفريقي تحت شعار

« L'Afrique c'est nous »

بالإضافة إلى عرض أزياء تقليدي تونسي إفريقي وعرض أزياء خاص باللباس التقليدي بمختلف ولايات الجمهورية









