مراكز التكوين المهني تحتفل باليوم الوطني للباس التقليدي تحت شعار "جذورنا تجمعنا"

Publié le Mercredi 15 Mars 2023 - 14:52 قراءة: 0 د, 53 ث
      
احتفلت مراكز التكوين المهني الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني أمس الثلاثاء باليوم الوطني للباس التقليدي تحت شعار "جذورنا تجمعنا" في أجواء تونسية إفريقية بامتياز


وأكدت وزارة التشغيل والتكوين المهني في بلاغ لها أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار تثمين فرص التلاقي مع الجالية الافريقية من المتكونين الأجانب بمراكز التكوين المهني مشيرة إلى احتضان هذه المراكز عددا هاما من المتربصين من جنسيات إفريقية مختلفة.

وفي هذا الصدد نظم المركز القطاعي للتكوين في الإكساء والمركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب ووحدة المبيت والمطعم بالمنستير فعاليات "اليوم الوطني للباس التقليدي" بمركب التكوين المهني بالسواني بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير والمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية ووحدة تنشيط الأحياء بالمنستير والمركز القطاعي للتكوين في مهن الصناعة بخنيس.

وأعدّ القائمون على هذه التظاهرة معرضا للتعريف بالأكلات التقليدية التونسية والإفريقية وورشات حرفية في مجال التزويق على مختلف المحامل والفنون التشكيلية والتطريز اليدوي وصناعة المصوغ.

كما نظموا عرضا فنيا من التراث التونسي وعرض أزياء خاص باللّباس التقليدي الإفريقي تحت شعار
« L'Afrique c'est nous »
بالإضافة إلى عرض أزياء تقليدي تونسي إفريقي وعرض أزياء خاص باللباس التقليدي بمختلف ولايات الجمهورية




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 263324



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 15 مارس 2023 | 23 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:54 18:28 15:51 12:35 06:31 05:05
Babnet
18°
 Babnet18° Babnet % 52 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
10.29 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1218°-1021°-922°-1121°-12
  • Avoirs en devises
    22327,3

  • (14 mars)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,32333 DT        1$ =3,13107 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 mars)   1038,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   