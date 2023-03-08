نظم المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد اليوم الاربعاء معرضا جماعيا بفضاء مركز الفنون الدرامية والركحية تحت شعار "الفن التصميم والتراث..نحو ابداع مستقبلي".



وبينت الأستاذة المساعدة بالمعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد سمية غرس الله في تصريح لوات، أن هذا المعرض هدفه حماية التراث المادي واللامادي الذي يتعرض للتهديد وفي طريقه الى الاندثار. كما يهدف الى تسليط الضوء على اهمية الموروث الجهوي الذي يتميز بالثراء والتنوع وهو معرض يرواح بين الندوات والورشات لمزيد الحث على اعتماد الفن التشكيلي كوسيلة لحماية الموروث.

وأفاد أستاذ مساعد بالتعليم العالي صالح عامري في تصريح لوات، أن هذا المعرض يتزامن مع برنامج الملتقى العلمي الدولي الرابع وهو معرض يقدم مختلف الاختصاصات في الفنون التشكيلية الخط العربي والخزف والرسم ويقدم مجموعة من الأعمال الفنية، ولفت الى أنه شارك بمجموعة من الأعمال في اختصاص الخط العربي والتي تتناول صورا من التراث وتعتمد في تصورها وفي تصميمها على مجموعة من الخطوط من المدونة التراثية على غرار الخط المغربي والخط الكوفي في شكل لوحات بحلة جديدة وبتقنيات معاصرة.

وبينت المشرفة على ورشة الخزف زينات التريكي في تصريح لوات، أن هذا المعرض يهدف إلى خلق مجال من التواصل بين الطلبة والوافدين ويقدم إضافة بيداغوجية كبيرة للطالب وهو يعد فرصة لمزيد العمل والابداع أفرزت مجموعة من الأعمال الجيدة.

ويتواصل المعرض يومين متتالين بعرض لمجموعة من اللوحات من انتاج اساتذة وطلبة المعهد العالي للفنون والحرف ويتضمن مجموعة من الندوات حول "التراث والذاكرة والهوية" و"منزلة التراث في النسيج" و"صون التراث الثقافي غير المادي " و"الفسيفساء: تراث ينبض ولا ينضب" و"حضور التراث الشعري في الأثر الخزفي" و"المرجعيات التراثية والرهانات الجمالية"، إضافة الى عدد من الورشات في الفنون التشكيلية والحرف بمشاركة مجموعة من الطلبة من المعهد المذكور.



