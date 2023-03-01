وزير الخارجية: ثقة في مشاركة تونس في جهود السلام و الأمن في إفريقيا

ألقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، اليوم الأربعاء كلمة في الجزء رفيع المستوى من مؤتمر نزع السلاح الذي ينعقد في جنيف (سويسرا) على مستوى الوزراء في الفترة من 27 فيفري إلى 3 مارس الجاري.



وحسب بلاغ للوزارة نشرته مساء اليوم ذكّر الوزير بانتخاب تونس لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي للفترة 2022-2024 بما يعكس " الثقة التي تتمتع بها تونس على المستويين الدولي والإقليمي وخاصة قدرتها على تحمل المسؤولية والمشاركة بفعالية في الجهود المبذولة لتعزيز السلام والأمن الدوليين، لا سيما في القارة الأفريقية"، وفق نص البلاغ.



وذكر وزير الخارجية أيضا في كلمته بالمبادرات التي ساهمت فيها تونس خلال ولايتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2020-2021) ومختلف مشاركاتها الفعالة في عمليات حفظ السلام في جميع أنحاء العالم وعلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الدبلوماسية التونسية للتسوية السلمية للأزمات والصّراعات.



وفي معرض تأكيده على تعقيد الوضع الأمني العالمي، سلط وزير الخارجية الضوء على جهود تونس في المساهمة في تعزيز السلام والأمن في العالم مشيرا في هذا السياق إلى مبادرة رئيس الجمهورية داخل مجلس الأمن الدولي الذي اعتمد بالإجماع القرار رقم 2532 الهادف إلى إنهاء الأعمال العدائية في العالم من أجل التفرغ لمجابهة وباء كوفيد-19.



ويؤدي وزير الخارجية حاليا زيارة عمل الى جنيف أين إلتقى عدد من المسؤولين بالمنظمات والهيئات الدولية و الاممية.



