رئيس الجمهورية يلتقي وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية

رئيس الجمهورية يلتقي وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية

Publié le Mercredi 01 Mars 2023 - 14:02قراءة: 0 د, 52 ث
      
التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية

وأعرب رئيس الجمهورية خلال اللقاء عن حرص تونس على مزيد توطيد روابط الأخوة الصادقة والتعاون المثمر مع المملكة العربية السعودية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية .

وأثنى رئيس الدولة على المستوى المتميّز للتعاون الأمني بين البلدين، مشدّدا على ضرورة مزيد تعزيز هذه العلاقات وترسيخ سنة التشاور والتنسيق واعتماد مقاربة شاملة تمكّن من التصدي للأسباب العميقة لمظاهر الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة وتساعد على مواجهة التحديات المشتركة للبلدين وبناء مستقبل أفضل للشعبين الشقيقين وللمنطقة.

من جانبه، أعرب وزير الداخلية السعودي،عن استعداد المملكة لمزيد تدعيم علاقات التعاون مع تونس في المجال الأمني وتوسيعه.
وتوجّه وزير الداخلية السعودي بالشكر لرئيس الجمهورية على حسن استضافة تونس لاجتماعات الدورة 40 لمجلس وزراء الداخلية العرب كما نقل الى رئيس الدولة التحيات الصادقة لأخيه عاهل السعودية وولي عهده وعزمهما على مواصلة مساندة تونس والوقوف إلى جانبها من أجل تحقيق تطلعات شعبها.


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