تطاوين: عمال واطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة ينفذون اضرابا حضوريا عن العمل ويجددون مطلبهم بتصنيف الشركة وصرف اجورهم في وقتها

نفذ اعوان واطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين، اليوم الثلاثاء، اضرابا حضوريا عن العمل بعد ان فشلت الجلسة الصلحية التي احتضنها مقر ولاية تطاوين امس الاثنين.



ونظم المضربون صباح اليوم تجمعا عماليا ، امام مقر الاتحاد الجهوي للشغل، تلتها مسيرة الى مقر الولاية اين رفعوا تطالب بتنفيذ مطالبتهم التي صادقت عليها الحكومة السابقة في 5 نوفمبر 2020 والتي تنص على تصنيف الشركة وصرف الاجور في اجالها وتحسينها وتعديلها وفق ما يتمتع به العاملون في الوظيفة العمومية والقطاع العام وصرف الزيادات المتاخرة من سنتي 2015 / 2016



وكان الاتحاد الجهوي للشغل قد اصدر يوم 18 فيفري الجاري برقية الاضراب التي هدد فيها بتنفيذه اليوم اذا ما لم تتفاعل الحكومة مع مطالب عمال واطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة البالغ عددهم قرابة 2500 عامل



واكد الكاتب العام للنقابة الاساسية للشركة مبارك السالمي، تمسك العاملين بحقوقهم في التصنيف وصرف الاجور في وقتها ورغبتهم في الانتاج وانجاز مشاريع كبرى تحقق الايرادات التي تفي بصرف الاجور المقدرة سنويا بحوالي 3,3 مليون دينار سنويا.



يذكر ان عمال واطارات الشركة يعملون جميعا منذ احداثها سنة 2017 في مختلف الادارات والمصالح الجهوية والمحلية، فضلا عن المنتجين في عدد من الحقول والمشاريع الفلاحية في معتمديات وبلديات الجهة



