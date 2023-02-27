بنزرت: بعثة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية تطلع على مقترحات تعزيز تدخل ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي بعدد من المعتمديات

أطلع فريق بعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، نهاية الأسبوع المنقضي، خلال زيارة عمل الى ولاية بنزرت، على مجمل مناطق تدخل ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي بالجهة ومنها مجمع التنمية " التحدي" المختص في مجال تربية النحل بسجنان، وعلى منظومة تربية الابقار الحلوب بمنطقة الشرقية من عمادة المشارقة.



كما اطلع الفريق على مشروع منجز في اطار برنامج الاستشارة في تربية الابقار مع زيارة مرعى أولاد علي المنجز سنة 2021 في اطار برامج الديوان، ومشاريع في مجالات تحسين البنية الأساسية والمسالك الفلاحية على غرار مسلك الحويرة بمنطقة أولاد المي وفي مجالات الحماية من الانجراف على غرار مشروع التهيئة المندمجة للحماية من الانجراف وغراسة الزياتين بمنطقة الطارف من عمادة العرب.



وكان لفريق بعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية جلسة عمل، حضرتها كافة الاطراف المعنية، وتناولت ابرز ملامح الخطط التنموية واستراتيجية الصندوق المبرمجة للانجاز بعدد من مناطق الولاية، علاوة على المنجز بالجهة من مشاريع وبرامج في اطار تدخلات الديوان، ومقترحات البرامج المستقبلية التي يمكن العمل عليها في اطار مراحل صياغة الوثيقة الأولية للمشروع الجديد لتدخل ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي .



يشار الى ان بعثة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية تركبت خصوصا من مدير الشرق الأدنى وشمال افريقيا وأوروبا بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية ورئيسة فريق مشروع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وممثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بتونس.



