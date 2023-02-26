حفل تضامني للفنان لطفي بوشناق يوم 28 فيفري بمسرح أوبرا تونس

تضامنا مع المتضررين من الزلزال الذي ضرب دولتي سوريا وتركيا، يقدم مسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، حفلا تضامنيا يحييه الفنان الكبير لطفي بوشناق، وذلك يوم الثلاثاء 28 فيفري 2023، انطلاقا من الساعة السابعة ونصف مساء.



وستخصص عائدات العرض لفائدة المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب الدولتين الشقيقتين سوريا و تركيا.



ويمكن للراغبين في حضور الحفل حجز التذاكر عن بعد عبر منصة EazyTick أو بشباك التذاكر بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.



