صفاقس : "فرحتنا بمغربنا " سهرة طربية أهدت خلالها الفنانة نادية خالص للجمهور توليفة من أجمل الأغاني التونسية والمغربية

وقد أطربت الفنانة المغربية المقيمة في تونس، نادية خالص، بصوتها الشجي، الجمهور الحاضر بتوليفة من أشهر الأغاني المغربية على غرار "جرحي" و"مرسول الحب"، و"مكوية بالنار وعطشانة" و"عييت ما نصبر"، و"هيلالي لالي"، وللة فاطمة "، فضلا عن مجموعة من أجمل ما خلده عمالقة الفن التونسي مثل "كي جيتنا" و"أصل الزين في العينين" للفنان محمد الجموسي، و"هو الأسمر سبب دايا" للفنانة الراحلة، نعمة، و"قالولي جاي" للفنانة نبيهة كراولي.الفنانة المغربية "نادية خالص" التي نجحت في إطراب وإمتاع الجمهور الحاضر بتوليفة من الأغاني المغربية والتونسية، أبدعت بآدائها لروائع موسيقية لكوكب الشرق أم كلثوم.وأفاد رئيس جمعية أبواب، وسيم السلامي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تظاهرة "فرحتنا بمغربنا " التي تم تنظيمها بالشراكة مع جمعية الجالية المغربية المقيمة بتونس، يراد من خلالها تكريم المنتخب المغربي ومشاركته فرحته، على إثر تألقه وحصوله على مركز مشرف في كأس العالم الأخير الذي احتضنته دولة قطر.ومن ناحيته، أعرب رئيس جمعية الجالية المغربية المقيمة بتونس، عبد الجليل الطوزي، عن تثمينه لهذه التظاهرة التي تأتي "تكريما لنسور الأطلس الذين نجحوا في توحيد المغرب العربي والأفارقة والعرب، وذلك في غضون شهر من الزمن خلال المونديال"، مشيرا إلى أن هذه التظاهرة وتظاهرات أخرى مشابهة مثل القافلات الصحية، سيتم تعميمها على عديد الجهات الاخرى من الجمهورية.وقد تخلل هذه السهرة الموسيقية، عرض أزياء للقفطان المغربي وما يعرف أيضا ب"التكشيفة المغربية".وجدير بالذكر أن تظاهرة "فرحتنا بمغربنا"، تضمنت ثلاث محطات رئيسية، تمثلت في عرض الشريط المغربي " الخبز الحافي" (المقتبس عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب المغربي محمد شكري)، وقد أقيم العرض يوم الجمعة بمركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس. وتعد المحطة الثانية هذه السهرة الموسيقية التي امنتها المطربة المغربية نادية خالص، رفقة الفرقة الموسيقية نار لمشاهب، لتختتم يوم الأحد بمائدة مستديرة حول دور كرة القدم في المجتمع وتأثيرها النفسي والاجتماعي، وعرض للصناعات التقليدية المغربية وتذوق للأكلات المغربية، وذلك بالفضاء الثقافي فندق الحدادين وسط المدينة العتيقة بصفاقس.وللإشارة فإن جمعية أبواب، أحدثت في 18 مارس 2017، وهي تعمل على "إبراز الجانب الإبداعي لدى الإنسان، حتى يعود عليه وعلى عائلته، وعلى المجتمع عموما بالفائدة".