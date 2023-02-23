المؤتمر الافريقي لاستراتيجيات إدارة الموارد المائية يفتتح اشغاله بتونس وسط دعوات الى بلورة خطة افريقية مشتركة لادارة المياه

دعا وزير وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي، امس الاربعاء، الدّول الافريقيّة الى التعاون والتكاتف لتحقيق التّنمية المستدامة، من خلال وضع رؤية مشتركة للتحديات الرئيسية للتنمية الفلاحية المستدامة والأمن الغذائي والمائي.



وأكد وزير الفلاحة، لدى افتتاحه "المؤتمر الافريقي لاستراتيجيات إدارة الموارد المائية طويلة المدى في أفريقيا ومجابهة التغيرات المناخية"، الذي ينعقد بتونس يومي 22 و 23 فيفري الجاري، أنّ المؤتمر يعد فرصة لتبادل الخبرات من أجل تطوير استراتيجية طويلة المدى، والتباحث حول خطط عمليّة لحسن التصرف في الموارد المائية، وتحديد الإنجازات والمعوقات والفجوة الفنيّة والماليّة لتنفيذ خطط العمل، في ظل التحديات التي يفرضها تغير المناخ .



ولاحظ أنّه أمام تزايد الطلب على المياه، أصبحت تعبئة موارد مائية إضافية تستدعي تحولا نموذجيا "من إدارة العرض إلى إدارة الطلب" برؤية واستراتيجية جديدة في أفق 2050، وأنّ هذه الدراسة الاستشرافية تأتي للإجابة على كافة الاشكاليات من خلال ضبط التوجهات المستقبلية لتعبئة الموارد المائية واستغلالها، وكيفية التحكم في الطلب واللّجوء إلى مصادر المياه غير التقليدية وتنميتها.



من جهته، لاحظ وزير المياه والصرف الصحي الموريتاني سيدي محمد ولد الطالب أعمر، أن مبادرة تونس باطلاق مشروع رؤية واستراتيجية لقطاع المياه في افق 2050 ، تتشابه في المحتوى مع الاستراتيجية الوطنية للنّفاذ المستدام للمياه والصّرف الصّحي في أفق 2030 ، الذي صادقت عليه الحكومة الموريتانية في 15 فيفري الجاري.



وأعرب المشاركون عن اعجابهم بالتجربة التونسيّة في مجال المياه، وعن رغبتهم في تطوير التّعاون الفنّي والمالي وتبادل الخبرات والتجارب مع تونس في هذا المجال.



وقد حضر هذا المؤتمر الى جانب وزير المياه والصّرف الصّحي الموريتاني كل من الكاتب العام لوزارة المياه السينغالية بوبكر مبوندر، وعدة وفود من الجزائر وليبيا ومصر والتوغو وكينيا، الى جانب مختلف الوزارات والهياكل الوطنية المعنية بقطاع المياه وثلّة من الخبراء.



