ميناء مارينا المنسيتر وجهة سياحية محبذة للسياح التونسيين والاجانب لما يتوفر به من مقومات الراحة وجودة الخدمات

وات - اميمة العرفاوي - يعد ميناء مارينا المنستير، الذي يسمح 5 هكتارات، من بين أفضل الوجهات السياحية التي تستقطب عددا هاما من السياح التونسيين والاجانب خاصة خلال الفترة الممتدة من أواخر شهر مارس الى غاية بداية شهر أكتوبر، حيث فاقت طاقة استيعابه نسبة ال122 بالمائة ليحتوي على أكثر من 360 مركبا ترفيهيا تونسيا واجنبيا بأحجام مختلفة، حسب مدير الميناء عبد المنعم الديماسي



وبين الديماسي في تصريح ل"وات" أن الميناء يحتوي على 9 أرصفة و300 حلقة إرساء للمراكب، وان اكثر ما يجلب الزائرين له، ما يوفره من مقومات الراحة والهدوء وجودة الخدمات حتى ان اغلبهم يحجزون في البداية لقضاء فترة قصيرة تتحول الى مايقارب السنة، مشيرا الى ان معلوم الكراء لأصغر مركب سنويا يقدر بما يقارب 2 ألاف دينار وهو معلوم يختلف من مركب لأخر حسب حجمه



وتستقطب مارينا المنستير السياح من أصول فرنسية وكندية وأوكرانية، مقابل 20 بالمائة من التونسيين، وذلك بمعدل مركبين في اليوم، وقد ارتات مصالح الميناء، منذ شهرين، الحد من فترة الارساء بالميناء لتجنب الاكتظاظ والسماع بقدوم مزيد من السياح، وينتظر ان تنجز اعمال توسعة للميناء، بعد ان تم انجاز الدراسات في الغرض، وذلك بمجرد انتهاء اللزمة التى هي حاليا لفائدة الشركة العربية للسياحة المتصرف في المارينا لمدة 30 سنة والتى تنتهي بعد 5 سنوات، ليقع الاعداد للزمة جديدة لمدة 20 سنة، وفق ذات المصدر.



واعرب عدد من السياح المتواجدين حاليا بمارينا المنستير ل"وات"عن اعجابهم بالمكان وبحسن الضيافة، حيث بينت السائحة جاكلين، التى تزور تونس لاول مرة رفقة عائلتها (المتكونة من فئات عمرية مختلفة)، انها بمجرد عودتها الى بلدها ستقوم بالدعوة الى زيارة تونس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، واشارت الى انها قدمت منذ شهر نوفمبر المنقضي وستغادر خلال شهر مارس، وانها لن تكون اخر زيارة لها الى تونس.



وذكر المتصرف المفوض للشركة العربية للسياحة حسام الخشين، بأن مارينا المنستير مركب سياحي عائلي، يتكون من ميناء ترفيهي، وشقق فندقية ومحلات للكراء، وان الفضاء حافظ على طابعه العائلي وهو يستقبل خلال فصل الصيف عددا هاما من الزوار، حيث استقطب في صائفة 2020 أكثر من ألفي زائر في اليوم ووصل الى حجوزات للشقق الفندقية الى 100 بالمائة، و أكد أن المصالح المعنية تطمح في أن تشهد سنة 2023 موسما سياحيا ممتازا لاضفاء مزيد من الحركية الاقتصادية والتجارية على المطاعم



و أشار مدير الشقق الفندقية نبيل عطية الى ان عدد الشقق المعدة للكراء بالمارينا يبلغ 56 شقة، طاقة استيعاب الشقة الواحدة من شخصين الى 06 أشخاص، فيما تترواح الأسعار بين 80 و160 دينارا في الموسم العادي وبين 150 و250 دينارا في اوج الموسم (في الصيف).



