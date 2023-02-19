"سينما الهوامش" مع الناصر خمير من 21 إلى 23 فيفري بالمكتبة السينمائية التونسية

تحتضن المكتبة السينمائية التونسية بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي من 21 إلى 23 فيفري الجاري تظاهرة سينمائية بعنوان "سينما الهوامش"، احتفاء بالمخرج التونسي الناصر خمير.



وتتضمن فعاليات هذه التظاهرة التي ستقام بقاعة الطاهر شريعة بمدينة الثقافة، عروضا لعدد من الأعمال السينمائية للمخرج الناصر خمير، حيث سيكون الموعد يوم الثلاثاء 21 فيفري مع فيلم "بلاد ملك ربي" (1976)، يليه عرض فيلم "من أين نبدأ ؟" (2015).

أما اليوم الثاني للتظاهرة فقد خصص لتقديم درس في السينما (Master-Class (، حول "كتاب الهوامش" للناصر خمير، ويدير هذا الدرس كمال بن وناس.

وتختتم التظاهرة يوم الخميس 23 فيفري بعرض فيلم "الهائمون" (1984) وسيكون العرض على محمل الشريط الفتوغرافي للفيلم 35 مم.

ويعتمد المخرج محمد الناصر خمير في رؤيته السينمائية على لا خطيّة في السرد و تواجد الصحراء كفضاء و استعارة في أفلامه الروائية الثلاثة " الهائمون"، و" طوق الحمامة المفقود"، و" بابا عزيز"، ترنوا إلى تشكيل مراسي من شأنها أن تحملنا إلى إعادة النظر في تموقعنا في العالم.ظل المشروع الجمالي للمخرج قائم الذات بالرغم من اعتماد أفلامه منحى مقاليا منذ سنة 2005 حيث أخرج آخر أفلامه الروائيّة. و يعتبر هذا التوجه الجديد في سينما الناصر خمير تجل آخر لنفس الرؤية الجمالية التي لا تقتصر على الفن السينمائي.يجمع المخرج بين السينما و فن الحكاية و النحت و الرسم كتعبيرات مختلفة لنفس الهاجس الذي يسكنه. سينما الناصر خمير تدعو المتلقي إلى التأمل و التفكير لمحاولة القطع مع السلبية التي تعيقه.





