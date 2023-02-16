وزيرا خارجيّة تونس وأثيوبيا يتفقان على مواصلة التشاور السياسي والإسراع بعقد اللجنة المشتركة

وزيرا خارجيّة تونس وأثيوبيا يتفقان على مواصلة التشاور السياسي والإسراع بعقد اللجنة المشتركة

Publié le Jeudi 16 Février 2023 - 14:43 قراءة: 0 د, 25 ث
      
تحادث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، اليوم الخميس، مع ديميكي ميكونان حسّان،
نائب الوزير الأول ووزير الخارجية الأثيوبي، وذلك على هامش مشاركته فيد الدورة الثانية والأربعين للمجلس التنفيذي للإتحاد الافريقي بأديس أبابا.

واتفق الوزيران على "مواصلة التشاور السياسي وتبادل الزيارات بين كبار مسؤولي البلدين والاستثمار الأمثل لفرص التعاون الثنائي والإسراع بعقد اللجنة المشتركة"، حسب بلاغ للخارجية.

وقد تناول اللقاء "عراقة العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما وتنويعه، فضلا عن تبادل وجهات النظر بخصوص جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك".



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