كشفت وزارة التجهيز أن أشغال تنفيذ الحصة الأولى، من برنامج تهيئة 6ر344 كلم من الطرقات المرقمة تقدمت 87 بالمائة في حين قاربت أشغال تنفيذ الحصة الثانية المتعلقة بتهيئة 3ر351 كلم نسبة 91 بالمائة.



وتشمل الحصة الأولى، وفق بيانات قدمت خلال جلسة عمل عقدتها وزيرة التجهيز سارة الزعفراني الزنزري مع هيكل تابع للوزارة لمتابعة المشاريع العمومية في قطاع البنية التحتية، ولايات جندوبة والكاف وسليانة وتغطي الحصة الثانية ولايتي سليانة وقابس.



وتشير بيانات قدمتها الإدارة العامة للجسور ، خلال اللقاء، الى تقدم انجاز مضاعفة الطريق الرومانية رقم 117 بطول 5ر6 كلم بولاية مدنين بنسبة 60 بالمائة وتقدم مضاعفة الطريق الجهوية رقم 27 بين مدينتي نابل ومنزل تميم بنسبة 67 بالمائة.



واستعرض المشاركون خلال الجلسة مدى تقدم دراسة إعداد دليل لهيكلة الطريق وتقدم تحيين كراسات الشروط وتقدم الدراسة المتعلقة بقاعدة البيانات الطرقية ومتابعة تقدم استصدار أوامر الانتزاع المتعلقة ببعض المشاريع الكبرى.



وشددت الزنزري على ضرورة استكمال مراحل التصفية العقارية المتبقية لبعض المشاريع لضمان انجازها في أحسن الظروف وبالجودة والمواصفات الفنية المطلوبة ومزيد التنسيق بين مختلف المتدخلين أثناء تحويل شبكات المستلزمين العموميين.



