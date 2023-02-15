معرض بنزرت للكتاب يستقطب أكثر من 7آلاف زائر خلال الأيام العشر الأولى لدورته العشرين

بلغ عدد زوار الدورة 20 لمعرض بنزرت للكتاب خلال الأيام العشر الأولى للمعرض ما يزيد عن 7 آلاف زائر، بحسب ما أفاد به مدير الدورة ومدير المركب الثقافي الشيخ ادريس ببنزرت الشمالية بشير القمودي.



وتحدث المصدر ذاته في تصريح لمراسل وات بالجهة، عن ارتياح المنظمين للإقبال الكبير للأطفال والتلاميذ رفقة مؤطريهم من المربين، علاوة على بقية الزوار من مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية من محبي الكتاب.



وأشار مدير الدورة أن ما ميز الأيام العشرة الأولى للمعرض الثقافي إلى جانب الإقبال والاستفادة من الأسعار التفاضلية التي اقرتها لجنة التنظيم، ما شهدته من أنشطة وفعاليات ثقافية وابداعية موازية والتي شملت تقديم وتوقيع عدد من الإصدارات الجديدة وفقرات تكريم وتنويه لعدد من المتوجين وطنيا وعربيا في مجالات فنية مختلفة. علما أن فعاليات الدورة تضم أيضا عدة عروض موسيقية وقراءات شعرية، وندوات علمية وأدبية.

وجدد مدير الدورة بالمناسبة الدعوة للجميع في بنزرت وخارجها لزيارة المعرض والاطلاع على مجمل الكنوز الثقافية والابداعية والعلمية التي اجتهدت لجنة التنظيم في عرضها طيلة أيام المعرض الذي يتواصل إلى غاية يوم 5 5 مارس المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات الدورة الجديدة تسجل مشاركة 80 دار نشر من تونس ومن عديد الدول العربية ساهمت بعرض أكثر من 20 الف عنوان، 60 بالمائة منها عناوين موجهة للأطفال، علما أن شعار الدورة هو " نحب الكتاب ما استطعنا اليه سبيلا".



