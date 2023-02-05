ناشط نقابي بايطاليا: على تونس مراجعة علاقاتها السياسية مع ايطاليا للحصول على نصيب كبير لتشغيل اليد العاملة التونسية في هذا البلد

قال الناشط النقابي بايطاليا، هادي خيرات، الاحد، "ان تونس مطالبة اليوم بمراجعة علاقاتها السياسية مع ايطاليا حتى تتمكن من الحصول على حصة كبيرة لتشغيل اليد العاملة التونسية في هذا البلد والحد من الهجرة غير النظامية والتقليص من عدد ضحايا قوارب الموت.



واضاف خيرات، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء "انه على التونسيين الراغبين في العمل في ايطاليا، التواصل مع مشغل في احدى المدن الايطالية، للتمكن من الحصول على فرصة عمل في اطار المرسوم الجديد لليد العاملة الاجنبية "ديكريتو فلوسي" الذي اصدرته الحكومة الايطالية موفى شهر جانفي 2023 ويوفر اكثر من 82 الف فرصة عمل لليد العاملة الاجنبية.



واوضح الناشط النقابي الذي قدم مداخلة، خلال لقاء نظمه ديوان التونسيين بالخارج والمركز الاجتماعي والثقافي دار التونسي بروما، حول المرسوم الايطالي الجديد لليد العاملة الاجنبية، "ان الشباب التونسي الراغب في العمل في ايطاليا لابد له من البحث عن مشغل يقوم بتقديم مطلب لاستقدامه".



واوضح، انه طبقا لهذا المرسوم الذي يهم 34 دولة من بينها تونس، فانه فقط المشغلين الايطاليين والمؤسسات الايطالية يمكنها استقدام اليد العاملة من خارج ايطاليا عن طريق التسجيل بمنصة فتحت للغرض بداية من 30 جانفي ويتواصل التسجيل فيها الى غاية 22 مارس 2023 على ان يرسل المطلب بداية من يوم 27 مارس تاريخ دخول المرسوم حيز النفاذ.



واعتبر خيرات "انه من الضروري بالنسبة للشباب التونسي الراغب في الهجرة الى ايطاليا الى استخدام شبكة علاقاتهم من اصدقاء وافراد العائلة المقيمين في هذا البلد، للبحث عن مشغل يقبل استقدامهم ويقدم مطلب في الغرض الى مكتب التشغيل الايطالي وهي عملية لا تكلف سوي ثمن طابع جبائي بقيمة 16 اورو اي حوالي 50 دينار" ونسخة من جواز السفر.



وفي ما يتعلق بالاختصاصات المطلوبة حاليا للعمل في ايطاليا، اشار الناشط النقابي الى النقل والمعمار والبناء والسياحة والفندقة والصناعات الميكانيكية والاتصالات والصناعات الغذائية وكذلك بناء السفن.



