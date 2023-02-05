تم اليوم الأحد إعطاء إشارة انطلاق فعاليات الدورة 20 لمعرض بنزرت للكتاب، التي ستتواصل إلى غاية يوم 5 مارس المقبل بفضاء القاعة الكبرى للعرض بالمركب الثقافي الشيخ إدريس.



وتضمن الموكب الافتتاحي الذي حضره عدد من المسؤولين في الجهة ومن ممثلي وزارة الشؤون الثقافية، تنظيم معرض صور متميز يعرّف بكتاب الجهة، علاوة على عروض تنشيطية موسيقية وتكريم عدد من المتوجين من أبناء ولاية بنزرت في تظاهرات ومسابقات على المستويين الوطني والعربي.



وتشهد الدورة الجديدة التي تنتظم تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للثقافة ببنزرت وبدعم من السلط الجهوية ببنزرت وبالتعاون مع المركز التونسي للكتاب وجمعية الشمال للفنون والتنمية الثقافية، مشاركة 80 دار نشر من تونس ومن عديد الدول العربية تعرض أكثر من 20 ألف عنوان، 60 بالمائة منها عناوين موجهة للأطفال .



وكان مدير دار المركب الثقافي الشيخ ادريس ببنزرت المدينة بشير القمودي افاد في تصريح سابق لوات أن لجنة التنظيم اختارت أن تكون الدورة 20 للمعرض مهداة للطفل المبدع وذلك تحت شعار " نحب الكتاب ما استطعنا إليه سبيلا"، إذ يضم المعرض جناحا خاصا بالطفل سيتم فيه تنظيم ورشات وأنشطة ولقاءات موجهة للطفل المبدع في شتى الفنون ولاسيما مجالات وعوالم الكتاب والقراءة بما من شأنه أن يؤسس لفعل ثقافي هادف وجاد، مع مراعاة القدرة الشرائية للأسر.

وتتضمن فعاليات الدورة 20 لمعرض بنزرت للكتاب برمجة ما لا يقل عن 30 نشاطا ثقافيا يضم تقديم وتوقيع عدد من الإصدارات وفقرات تكريم وتنويه لعدد من المتوجين وطنيا وعربيا في مجالات فنية مختلفة وعدة عروض موسيقية، إلى جانب تنظيم ندوات علمية وأدبية وثقافية بحضور ومشاركة قامات وطنية وجهوية في المجالات الإبداعية، علاوة على عديد الانشطة الثقافية والتنشيطية بدور الثقافة والمكتبات العمومية والمدارس ورياض الأطفال وانشطة أدبية داخل المؤسسات السجنية ومؤسسة رعاية كبار السن بمنزل بورقيبة وجناح الأطفال بمستشفى بنزرت وبمركز الطفولة المندمج ببنزرت وغيرها من الفعاليات الموجهة لتلاميذ المدارس والتي ستكون مشفوعة بجوائز كثيرة وتكريمات عديدة، بحسب تأكيد ذات المصدر.



